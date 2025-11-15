Cantabria no registra incendios forestales en las últimas 24 horas

Archivo - Incendio forestal en Cantabria.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria no ha registrado ningún incendio forestal en las últimas 24 horas, según el parte actualizado del Gobierno autonómico.

Esta circunstancia ha permitido al operativo de la Consejería de Desarrollo Rural centrarse en el incendio que más ha preocupado durante la jornada de este viernes, que es el que ha afectado a la zona occidental de la Sierra del Dobra, entre los municipios de Los Corrales de Buelna y Torrelavega. Además, la disminución del viento permitió que se pudiera actuar con medios aéreos lo que facilitó las tareas de extinción.

Este incendio permanece controlado, mientras las brigadas continúan trabajando en la zona.

Las previsiones para este sábado son de predominio de viento del sur-suroeste, por lo que se mantiene activo todo el operativo.