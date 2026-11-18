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MADRID/SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró en 2025 un saldo vegetativo negativo, situación que se repite desde 2011, al registrar 3.185 defunciones más que nacimientos, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).

Según los datos definitivos del Movimiento Natural de Población, durante 2025 en Cantabria se registraron 2.969 nacidos de madres residentes, 44 menos que en 2024, lo que supone un descenso del 1,46 por ciento, consolidando la tendencia a la baja de la natalidad experimentada desde 2008 y situándose en el más bajo desde que existe registro (1941).

Mientras, en España se ha roto la tendencia negativa registrada en los últimos años ya que durante 2025 los nacimientos aumentaron un 1,2%.

Así, con los 2.969 nacimientos, Cantabria registró una tasa bruta de natalidad de 5 por cada mil habitantes, ligeramente inferior a la de 2024, que fue de 5,1.

Si se atiende a la nacionalidad de la madre, el número de nacidos en la comunidad disminuyó entre las españolas (-2,3%) y aumentó entre las extranjeras (+2,8%).

Así, el peso relativo de los nacimientos de madre extranjera a nivel regional ha aumentado, pasando de ser el 18,9% en 2024 al 17,6% de 2025.

Respecto a la edad media a la maternidad, durante 2025 vuelve a situarse en la región en los 33,28 años, superior a la del año anterior (33,12), situación que se repite para el conjunto del país donde se alcanzan los 32,7 años. Esto hace que la que las madres residentes en Cantabria continúen siendo mayores a las del resto de España.

Y el número medio de hijos por mujer residente en Cantabria es de 0,98 (en 2024 fue era 0,99).

Los meses de mayores nacimientos fueron mayo y octubre, mientras que abril y diciembre fueron los que menos registraron.

DEFUNCIONES

Por su parte, las defunciones de residentes en Cantabria ascendieron en 2025 a un total de 6.154, lo que supone un 0,8% más que el año anterior, por lo que la tasa bruta de mortalidad es de 10,33 por cada mil habitantes, ligeramente superior al 10,31 de 2024 y superior a la nacional situada en 8,96.

Así, Cantabria se sitúa como la sexta región con la tasa más elevada, tras Asturias, Galicia, Castilla y León, Extremadura y País Vasco, según ha resaltado el ICANE.

Así, el 49,64% por ciento de las defunciones se dieron en hombres, y los meses de mayores defunciones fueron enero (630) y diciembre (617), mientras que julio y agosto fueron los meses que menos fallecimientos registraron (444 y 462 defunciones respectivamente).

El ascenso de la mortalidad registrado en Cantabria se asocia principalmente al ascenso en el grupo de edad de 70 a 74 años, con un incremento del 12,4% (en el caso de los hombres este asciende hasta el 17,7%).

En datos absolutos en este grupo se registraron 60 defunciones más, 54 de hombres, sin embargo, entre las mujeres el mayor crecimiento se dio en el grupo de edad de 95 y más años, con 33 más, y en el de 90 a 94 añosM con 30 más.

La esperanza de vida al nacer en Cantabria se situó en 84,05 años, ligeramente superior a la del año anterior, que fue 83,89 años. En mujeres, es mayor y llega a los 86,53 años y en los hombres es de 81,43.

En relación a la mortalidad infantil es de 3,7 defunciones por mil nacidos vivos, menor que un año antes cuando fue de 3,98.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, España registró 321.684 nacimientos en 2025, un 1,2% más que en 2024 (3.679 más), aumentando a 1,11 el número medio de hijos por mujer.

El número de nacimientos rompe así la tendencia descendente de los últimos años, aunque es un 23,5% inferior a la de hace una década.

De los 321.684 nacimientos que tuvieron lugar en España, 83.800 fueron de madre con nacionalidad extranjera, lo que supuso el 26,1% del total (frente al 25,6% en 2024). Si se considera el país de nacimiento, hubo 110.572 nacimientos de madre nacida en el extranjero, lo que supuso el 34,4% del total (frente al 33,3% en 2024).

Mientras, el indicador coyuntural de fecundidad (o número medio de hijos por mujer) se situó en 1,11 en 2025, casi una centésima más que el registrado en 2024.

Por nacionalidad, el número medio de hijos por mujer aumentó una centésima entre las madres españolas (hasta 1,08) y se redujo una centésima entre las madres extranjeras (hasta 1,26).

En cuanto a la edad media de las madres, se situó en 32,7 años en 2025, una décima más que en el año anterior, el primer aumento desde 2021. El INE destaca que los nacimientos de madres de 40 o más años representaron el 10,3% del total, frente al 7,8% en 2015.

Por nacionalidad, la edad media a la maternidad aumentó una décima tanto entre las madres españolas (hasta 33,3 años), como entre las extranjeras (hasta 30,6 años).

Además, durante 2025 se registraron 179.823 matrimonios, un 2,5% más que en 2024 (4.459 más). La tasa bruta de nupcialidad se mantuvo en 3,6 matrimonios por cada 1.000 habitantes. En cuanto a la edad media al matrimonio, aumentó una décima, tanto en hombres como en mujeres. Se situó en 40,0 años para los hombres y en 37,3 años para las mujeres.

El 4,3% del total de matrimonios correspondió a parejas del mismo sexo (7.767 matrimonios). De ellos, el 52,8% fueron entre mujeres y el 47,2% entre hombres.

En cuanto a las defunciones, durante 2025 fallecieron en España 444.945 personas, 8.827 más que en 2024 (un 2,0% de aumento). Por edad, hay un descenso en las defunciones de personas de 85 a 89 años (del 1,1% respecto a 2024), tanto entre los hombres (del 0,7%) como entre las mujeres (del 1,5%). En cambio, las defunciones entre los 80 y 84 años aumentaron un 5,4%.

Por su parte, la tasa de mortalidad infantil se redujo cuatro décimas en 2025 y se situó en 2,6 defunciones infantiles por cada 1.000 nacidos vivos.

Mientras, la esperanza de vida al nacimiento aumentó cuatro centésimas en 2025, hasta situarse en 84,05 años.

Por sexo, la esperanza de vida de los hombres subió 0,08 años, hasta 81,47, mientras que la de las mujeres se mantuvo en 86,53.

Según las condiciones de mortalidad de 2025, una persona que alcanzó los 65 años ese año esperaría vivir, de media, 19,88 años más si era hombre y 23,62 años más si era mujer.

El INE añade que el saldo vegetativo de la población residente (diferencia entre nacimientos de madres residentes y defunciones de residentes en el país) fue de -121.237 personas en 2025, frente a -116.056 en 2024. Este saldo fue negativo en 2025 por noveno año consecutivo.