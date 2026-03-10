Cantabria registró en 2025 nueve agresiones a médicos, ninguna de ellas física, según la OMC

Archivo - Fonendoscopio médico. - UGT - Archivo

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró en 2025 nueve agresiones a médicos, una menos que el año anterior y ninguna de ellas físicas ya que consistieron en insultos o vejaciones (67 por ciento) y amenazas y coacciones (33%), según datos de la Organización Médica Colegial (OMC).

De estas agresiones a personal médico, ocho fueron contra mujeres y la restante fue a un hombre. De las víctimas, más de la mitad tienen entre 46 y 55 años, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press.

Y en cuanto al perfil del agresor, la mayoría son mujeres y pacientes aunque también hay un 22% de acompañantes. En gran parte se produjeron en un hospital, aunque hubo también un 33% en Atención Primaria.

Casi el 80% de las agresiones fueron por causas asistenciales, casi todas por discrepancias con la atención médica y algunas por informes no acordes a sus exigencias.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) registró durante el año 2025 un total de 879 agresiones, lo que supone la cifra más alta de la serie histórica y sitúa el total acumulado desde que se tienen registros en 8.987 casos.

"Nos enfrentamos a una realidad validada institucionalmente, no es un incidente de un año concreto. Vemos como la tendencia continúa creciendo", ha denunciado durante la presentación de los datos el secretario general de la OMC, José M.ª Rodríguez.

En el marco del Día Mundial Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, la OMC ha publicado estas cifras que reflejan que los médicos en España sufrieron en 2025 unas 879 agresiones, 32 más que en 2024, cuando se notificaron 847. Estos datos se han obtenido de los 324.887 médicos colegiados en 52 colegios provinciales.

"Algo hemos hecho y explicado mal en la sociedad, cuando las agresiones crecen continuamente en las profesiones sanitarias", ha lamentado el presidente de la OMC, Tomás Cobo, quien ha remarcado que este tipo de violencia es un "ataque directo" a la calidad asistencial y ha pedido que "caiga todo el paso de la ley" sobre los agresores.

Tras la pandemia, la OMC asegura que la situación de violencia en los centros sanitarios se ha cronificado con cifras que "lejos de descender aumentan levemente", por ello, ha reclamado un plan nacional para frenar la violencia contra los médicos y el resto de los profesionales sanitarios.

Según los datos, las médicas sufren el 63,7 por ciento de las agresiones, mientras que solo representan el 54,8 por ciento de los profesionales colegiados, "algo que reafirma la tendencia al alza de una brecha que persiste", ha apuntando Rodríguez.

Aunque la violencia crece para ambos sexos, la OMC resalta que el incremento impacta de manera asimétrica y mas severa sobre las mujeres, a medida que año tras año aumenta el porcentaje de médicas colegiadas.

En cuanto a la edad, el 29,9 por ciento de los médicos que sufrieron agresiones eran menores de 35 años. La incidencia desciende drásticamente a partir de los 56 años y es residual a partir de los 66.

"Los profesionales jóvenes y de mediana edad son los que sostienen el mayor porcentaje de actividad clínica, por lo que soportan la máxima carga de riesgo", ha indicado Rodríguez.

Respecto a las especialidades, los profesionales de Atención Primaria padecen el 58,6 por ciento de estas acciones violentas. El 80 por ciento de los casos se produce en la consulta habitual y el 48 por ciento son de pacientes programados.

Desde la OMC también han alertado sobre el incremento de agresiones en el sector privado, que pasan del 12 por ciento al 17 por ciento en 2025.

Además, el 96 por ciento de la agresiones ocurren en pleno horario laboral. Los episodios fuera del ejercicio profesional son excepcionales, siendo solo el 3 por ciento en horario no laboral.

Respecto al perfil del agresor, el 50 por ciento tiene entre 40 y 60 años y son personas con plena capacidad funcional, impulsadas principalmente por conflictos asistenciales u organizativos. Asimismo, la OMC subraya que el 12,9 por ciento de los agresores supera los 60 años, lo que descarta la incapacidad mental o el envejecimiento como causa predominante.

"La mitad de los agresores son de origen español, tienen entre 40 y 60 años y un nivel cultural medio o alto. En algunos entornos se había señalado que las agresiones podían deberse a la multiculturalidad o al hecho de que el agresor fuera de otra raza o etnia, pero estos datos demuestran que no es así", ha explicado Rodríguez.

El motivo principal de las agresiones procede en un 25 por ciento de causas estructurales, mientras que el 75 por ciento son de origen asistencial. De estas, el 44,3 por ciento se deben a la disconformidad con la atención médica recibida.

Por su parte, el 81 por ciento de las agresiones son amenazas, coacciones, insultos y vejaciones. Mientras que el 19 por ciento son agresiones físicas directas, lo que supone un aumento del 8 por ciento en comparación con el año anterior.

En este sentido, la OMC señala que solamente el 48,8 por ciento de las agresiones comunicadas llegan a denunciarse formalmente, Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales, juzgados y fiscalías. Asimismo, el 13,5 por ciento de los casos de profesionales agredidos derivan en una baja laboral.