Cantabria regula por primera vez la uniformidad de los Agentes del Medio Natural del operativo de incendios forestales

Archivo - Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en Cabuérniga, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria ha aprobado la orden por la que se regula, por primera vez, la uniformidad, los equipos de protección individual (EPI) y los complementos de los Agentes del Medio Natural adscritos al Operativo de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Cantabria.

En un comunicado, el Ejecutivo ha explicado que la nueva norma establece un marco jurídico único y homogéneo para la dotación, utilización, mantenimiento y renovación de la uniformidad de este colectivo, reforzando su identificación pública, su seguridad laboral y la eficacia en el desempeño de sus funciones.

Los Agentes del Medio Natural desarrollan labores fundamentales de vigilancia, prevención, extinción e investigación de incendios forestales, además de ejercer funciones de custodia y protección del patrimonio natural de Cantabria.

La orden adapta la regulación autonómica a la reciente Ley 4/2024, básica de agentes forestales y medioambientales, que reconoce a estos profesionales como un servicio público de intervención y asistencia en emergencias.

Así, la normativa establece igualmente los distintivos oficiales que deberán portar los agentes, incluyendo el escudo del Gobierno de Cantabria con la denominación 'Agente del Medio Natural' y el Número de Identificación Profesional (NIP).

Además, se determina la ubicación de los emblemas y leyendas identificativas en las distintas prendas y equipos, favoreciendo una imagen corporativa uniforme y fácilmente reconocible por la ciudadanía.

La utilización del uniforme será obligatoria durante el ejercicio de las funciones propias del puesto, salvo casos excepcionales debidamente autorizados por motivos operativos.

La orden también regula los procedimientos de reposición y renovación de prendas y equipos cuando estos resulten deteriorados, inservibles o hayan agotado su vida útil, garantizando así que los agentes dispongan permanentemente de material adecuado para el desempeño de sus funciones.

También se regula de manera específica los equipos de protección individual destinados a las tareas de dirección y extinción de incendios forestales.

Entre ellos se incluyen trajes ignífugos de dos piezas, cascos de incendios, botas de extinción, guantes ignífugos, gafas de protección, cubrenucas y cubrecuellos ignífugos, mascarillas autofiltrantes, mochilas de hidratación y otros elementos destinados a garantizar la seguridad de los agentes durante las intervenciones.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha subrayado que esta regulación da cumplimiento a las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y permitirá adaptar en el futuro la dotación de material a los avances tecnológicos, a la evolución de los riesgos laborales y a las necesidades operativas del servicio.

Además, la norma incluye una relación detallada de prendas, calzado, equipos de protección individual y complementos que conforman el uniforme reglamentario de los Agentes del Medio Natural.

Entre los elementos previstos figuran anoraks, cortavientos, forros polares, chalecos, pantalones de verano e invierno, polos de manga larga y corta, botas de montaña, botas de agua, mochilas, cinturones reglamentarios y elementos de alta visibilidad.

Asimismo, se incorporan criterios de ergonomía y confort para garantizar que las prendas tengan en cuenta las características anatómicas diferenciales femeninas y masculinas, sin menoscabar las prestaciones técnicas exigidas para el servicio.