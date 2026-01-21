Cantabria renueva los audiovisuales de su stand de Fitur, donde se mostrará como referente europeo de turismo cultural

Archivo - Representantes cántabros en el stand de Fitur en 2025 - GOBIERNO - Archivo

Cantabria acude desde este miércoles a la Feria Internacional del Turismo-Fitur 2026 con el mismo stand del año pasado pero con contenidos audiovisuales renovados, en los que se mostrará como destino para disfrutar durante las cuatro estaciones y exhibirá la transformación que vive de cara a convertirse en "referente europeo" del turismo cultural.

En este sentido, pondrá el foco en la inauguración en 2026 y 2027 de tres nuevos museos y centros culturales en la capital cántabra: El Faro Santander, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) y el Centro Asociado del Reina Sofía-Archivo Lafuente.

El espacio de Cantabria en la Feria, que se celebra desde hoy hasta el domingo, servirá de escaparate para mostrar "las bondades de una tierra que lo tiene todo": naturaleza, cultura, patrimonio, gastronomía y deporte, según ha trasladado el Gobierno regional.

Así lo podrán descubrir los visitantes que acudan al stand cántabro, que en esta edición presenta unos contenidos audiovisuales renovados inspirados en las cuatro estaciones y con la misma estructura que en la pasada edición, un diseño que ganó el premio al Mejor Stand de Comunidades Autónomas.

Un muro de 550 hexágonos vuelve a ser el elemento principal del espacio expositivo, con una puesta en escena envolvente que, con una duración de ocho minutos, invita a viajar por Cantabria en primavera, verano, otoño e invierno.

La segunda novedad del stand da protagonismo a Costa Quebrada. Se trata de un túnel audiovisual, equipado con dos tótems y dos pantallas ultrapanorámicas curvas, que lleva al público a recorrer los ocho municipios que conforman el Geoparque Mundial de la UNESCO mostrando los paisajes geológicos y recursos turísticos más destacados de este espacio, gracias a efectos sonoros, ambientes lumínicos y sensación de brisa y olor a mar.

40 ACTIVIDADES, CON EL FOCO EN LA CULTURA

Cantabria desplegará toda su oferta turística en un espacio de casi mil metros cuadrados, en el que se desarrollarán 40 actividades entre presentaciones, talleres, degustaciones y actuaciones. Con ellas se darán a conocer los recursos de una docena de municipios, con especial atención a las futuras infraestructuras culturales.

Así, bajo el título 'Cantabria, un destino cultural infinito', los principales responsables de los nuevos museos presentarán los contenidos y objetivos junto con el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad.

También se presentarán en el escenario principal del stand el Capricho de Gaudí de Comillas y la propuesta 'El Camino de Gaudí' en el contexto del Año del arquitecto catalán; el Geoparque Costa Quebrada, que en 2025 se incorporó a la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO; el 75 aniversario del Festival Internacional de Santander, el 'Libro de credenciales jacobeas' de la Fundación Camino Lebaniego, y otros eventos culturales, musicales y deportivos que se sucederán a lo largo del año junto con diferentes experiencias relacionadas con el ecoturismo y el patrimonio cultural.

PRESENTACIONES, CITAS PROFESIONALES Y ACTIVIDADES FAMILIARES

Los ayuntamientos de Astillero, Santander, Comillas, Valderredible, Piélagos, Laredo, Polanco, Noja, Santoña, Arnuero, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera y Los Corrales de Buelna realizarán sus propias presentaciones.

A éstas se unen las propuestas de experiencias e iniciativas públicas, privadas y entidades como la cueva El Soplao, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el Centro Botín, los promotores de festivales musicales Mouro Producciones y Moverground, la Asociación empresarial de agencias turísticas receptivas de Cantabria ANEAR, la Asociación de Guías Oficiales de Turismo APIT Cantabria, la Red de Cooperación de Rutas de Carlos V y la Asociación de Turismo Rural de Cantabria.

El turismo de congresos y de cruceros también tendrán su protagonismo con las participaciones de Santander Convention Bureau y Santander Cruixe Deluxe, además del Cluster Marítimo MARCA.

Además, el jueves, a las 15.30 horas, habrá un acto oficial de la marca turística España Verde que aglutina a las cuatro comunidades del norte.

El programa de actos durante los días para profesionales se completa con degustaciones gastronómicas y actividades que se desarrollarán el fin de semana, entre ellas, talleres familiares de prehistoria y gastronomía, concursos en redes sociales y la actuación musical de Casapalma.

El viernes será el tradicional Día de Cantabria en Fitur, presidido por la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, quien también ofrecerá una recepción oficial del Gobierno de Cantabria, el jueves 22 en el Museo Reina Sofía.

Finalmente, la zona de profesionales estará a disposición de las empresas e instituciones de la región para reuniones y se desarrollarán diferentes encuentros institucionales por parte del consejero y su equipo con representantes de otras comunidades y países, entidades, turoperadores, compañías aéreas y empresas.

EL STAND

El stand cántabro, que Martínez Abad ha calificado como "la casa de todos", se articula en torno al hexágono y, además de en el muro de 550 piezas, esta figura geométrica se repite en todo el espacio para formar cuatro bloques que conforman un conjunto único. La información turística se ofrece a través de cinco puntos interactivos equipados con pantallas táctiles, ubicados en la zona de mostradores.

El stand cuenta con un escenario, un espacio polivalente para encuentros profesionales y despachos institucionales, y una zona gastronómica. La construcción utiliza materiales nobles, especialmente madera en distintos tonos de roble, combinada con vegetación natural que evoca los paisajes cántabros. Su diseño funcional permite crear distintos ambientes y acoger actividades diversas.