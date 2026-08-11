Cantabria retira "por precaución" cientos de gafas repartidas tras una indicación de Consumo por ser demasiado oscuras

Archivo - Imagen de archivo de un mujer con gafas solares para el eclipse.-ARCHIVO - SOLTOUR - Archivo

SANTANDER, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha decidido retirar "por precaución" cientos de gafas correspondientes a una de las partidas ya adquiridas y que habían sido distribuidas en algunas consejerías, siguiendo la recomendación del Ministerio de Consumo, que ha acordado la prohibición de la comercialización y la inmovilización de nuevas unidades de este modelo de gafas para la observación del eclipse.

Se trata de la marca LIONSTAR, modelo LSP1, que, según el Ejecutivo autonómico, "cumple con los requisitos necesarios y cuenta con los certificados requeridos, incluida la norma ISO" pero que, en el análisis realizado desde la Comunidad de Madrid, se ha observado que el filtro es "excesivamente oscuro", de manera que el usuario únicamente percibe oscuridad total y no consigue localizar el disco solar.

Ante esta circunstancia, existe el riesgo de que, estando de cara al sol, el usuario desplace las gafas hacia la frente o se las retire momentáneamente para localizar el sol con la intención de colocárselas de nuevo de inmediato, por lo que durante ese intervalo sin protección, los ojos quedarían expuestos directamente a la radiación solar, ha explicado.

Por este motivo, el Ministerio de Consumo ha acordado la prohibición de la comercialización y la inmovilización de este modelo de gafas para la observación del eclipse y, siguiendo estas indicaciones, Cantabria ha procedido a retirar este producto.

El Gobierno regional ha aclarado en un comunicado que esta recomendación afecta a la distribución de nuevas unidades y que la partida retirada, al igual que todas las gafas que han sido distribuidas por el Ejecutivo autonómico, cuenta con la norma ISO y con los certificados y autorizaciones sanitarias requeridos.

Asimismo, ha aseverado que "en ningún caso las gafas distribuidas por el Ejecutivo presentan una transmitancia por debajo del mínimo exigido por las autoridades de consumo".

Por tanto, ha reiterado que "todas las gafas distribuidas entre los ciudadanos cuentan con las garantías y homologaciones necesarias para su utilización", al tiempo que mantiene la retirada "por precaución" de las unidades correspondientes a la partida concreta indicada por el Ministerio de Consumo.