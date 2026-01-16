Cantabria revalora el despligue del operativo de incendios forestales ante la mejora de las condiciones meteorológicas

Archivo - Incendio forestal en Cantabria (archivo) - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria revalora este viernes el despliegue de todo el operativo de extinción de incendios foretales, que afecta a las 13 comarcas forestales, porque las condiciones meteorológicas han mejorado "de manera sustancial a lo largo" de las últimas 24 horas, aunque siguen predominando los vientos de componentes sur.

Así lo ha informado a primera hora el Gobierno regional, que ha recordado que los tres incendios forestales registrados ayer jueves en las localidades de Cades (Herrerías), La Cavada (Riotuerto) y La Fresneda (Cabuérniga), ya ha sido extinguidos.