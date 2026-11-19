La Presidenta De Cantabria, María José Sáenz De Buruaga, Asiste Al Concierto ‘Música Para La Memoria, Dignidad Y Justicia’ Organizado Por La Asociación Cántabra De Víctimas Del Terrorismo (ASCANVITE) - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha rindido homenaje a las víctimas del terrorismo con el concierto 'Música para la memoria, dignidad y justicia', organizado por la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE), con el apoyo del Gobierno de Cantabria, y que ha interpretado el Coro Joven de Santander, dirigido por César Marañón.

La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, junto a los consejeros de Justicia, Juan Sáez Bereciartu, y de Cultura, Tamara González, ha asistido este miércoles al concierto que se ha celebrado en el Palacio de Festivales de Cantabria con un lleno total de la Sala Argenta.

El objetivo es "mantener vivo el recuerdo de las víctimas y volver a demostrar el compromiso de la sociedad cántabra con ellas y sus familias", ha señalado el Ejecutivo.

Buruaga ha resaltado la importancia de esta iniciativa como homenaje a las víctimas del terrorismo en Cantabria, pero también con el fin de que éstas vean que la sociedad, las instituciones y los ciudadanos de la comunidad están con ella. "Estamos al lado de las víctimas para ofrecerlas reparación, apoyo, acompañamiento y memoria, y se sientan arropadas por toda la sociedad cántabra", ha asegurado.

Este concierto expresa "la emoción conjunta de la sociedad cántabra y demuestra que estamos unidos" frente al terrorismo, ha dicho la presidenta de Cantabria, tras saludar en este evento a los representantes y miembros de ASCANVITE, a quienes ha agradecido su labor en defensa de la verdad y el recuerdo a quienes sufrieron la barbarie terrorista.

Por su parte, ASCANVITE ha agradecido a la sociedad cántabra el apoyo, la cercanía y la solidaridad mostrados durante todos estos años con las víctimas del terrorismo, y ha destacado que este concierto, organizado de forma gratuita por la asociación, quiere ser también una manera de devolver a los cántabros ese respaldo y afecto, compartiendo con ellos un acto de recuerdo, reconocimiento y convivencia.

Entre otros asistentes figuran la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Cantabria, Severiano Cuesta, y, en representación de ASCANVITE, la presidenta, Silvia Gómez; el vicepresidente, Víctor González Huergo, y Susana Ortueta.