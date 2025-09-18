Cantabria roza los 35 grados este jueves en varios puntos, con una máxima de 35,9ºC en Tama

Archivo - Un hombre bebe agua en una fuente en una jornada de calor de Cantabria.- Archivo - NACHO CUBERO - Archivo

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha rozado los 35 grados centígrados este jueves, 18 de septiembre, en varios puntos de la región, cuya máxima se ha alcanzado en Tama (Cillórigo de Liébana) con 35,9ºC registrados a las 15.00 horas.

Se trata de la temperatura más alta de la comunidad autónoma, seguida de los 34,9ºC de Polientes (Valderredible), 34,7ºC de Bárcena Mayor (Los Tojos), 34,6ºC de Cubillo de Ebro (Valderredible) y 32ºC de Reinosa.

Y es que la zona de Liébana, el centro de la región, el Valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro están hasta las 20.00 horas de este jueves en aviso amarillo (riesgo) por altas temperaturas.

Sin embargo, ningún punto de Cantabria aparece en el ranking nacional de máximas este jueves, que lideran Badajoz, con 40,2ºC; Tasarte (Las Palmas), con 39,5ºC; y Dama (Santa Cruz de Tenerife) y Navalmoral de la Mata (Cáceres), ambos con 39,2ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.