Cantabria, segunda CCAA donde más crecieron los trabajadores afectados por un ERE en julio, un 394,3%

Las suspensiones de contrato se dispararon un 840,7%, principalmente por el ERTE de Bridgestone

MADRID/SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) en Cantabria se incrementó más de un 394,3% en julio en comparación al mismo mes del año anterior, con 262 --en gran parte trabajadores de Bridgestone--, la segunda comunidad con mayor aumento, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press.

De manera desagregada, 254 trabajadores se vieron afectados por suspensión de contrato (+840,7%), en su mayoría afectados por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de la planta de Bridgestone; los afectados por despidos colectivos disminuyeron un 89,5%, hasta los dos, mientras que hubo seis afectados por reducción de jornada (-14,3%).

DATOS NACIONALES

En España, el número de trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) descendió un 12,2% en julio en comparación al mismo mes del año anterior, con 11.578 afectados,.

Así, 6.142 trabajadores se vieron afectados por suspensión de contrato (-11,7%), mientras que aquellos con despidos colectivos disminuyeron un 10,4%, hasta los 4.864, mientras que hubo 572 afectados por reducción de jornada (-28,4%).

Del total de trabajadores que estaba en ERE en julio de 2025, el 10,24% (1.186) estaba afectado por un procedimiento originado por causa de fuerza mayor, en tanto que el 89,76% (10.392) lo estuvo por procedimientos de regulación derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP). El primero se multiplicó por tres, mientras que los provocados por causas ETOP cayeron un 18,7%.

El Ministerio recuerda que cuando un procedimiento afecta a varios centros de trabajo ubicados en provincias distintas se computa en la estadística un procedimiento por cada provincia. Además, si una empresa comunica trabajadores afectados en distintos meses, se computa un procedimiento por cada mes.

Los trabajadores afectados por un ERE en julio en servicios retrocedieron un 22,4%, hasta los 4.249, mientras que en industria disminuyeron un 15,2%, con 6.222 afectados.

En el lado contrario, en el sector agrario se multiplicaron casi por cuatro los afectados (454 trabajadores) y en construcción por tres (653 afectados).

Los afectados por despidos colectivos aumentaron en todos los sectores, salvo en servicios, donde retrocedieron un 35,4%, con 2.419 trabajadores afectados.

En el lado contrario, se multiplicaron por nueve en el sector agrario, hasta los 439 afectados, en construcción se multiplicaron por tres, hasta los 563 trabajadores, y en industria aumentaron un 2%, hasta los 1.443 trabajadores afectados.

Por su lado, los afectados por suspensión de contrato cayeron en industria un 17,2%, mientras aumentaron en construcción (+204,2%), el sector agrario (+66,7%) y en servicios (+4,7%).

De igual manera, los afectados por reducción de jornada retrocedieron agricultura, que no registró en julio un solo trabajador afectado, y en industria, con un 42,9% menos. Sin embargo, avanzaron en servicios (+9,7%) y se mantuvieron igual en construcción.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana fue la que más trabajadores afectados por un ERE concentró en valores absolutos en julio, con 1.811. Le siguen País Vasco (1.427 trabajadores) y Cataluña (1.403 trabajadores).

Sin embargo, Castilla-La Mancha fue donde más se incrementó el número de afectados en valores relativos en julio, tras multiplicarse por más de ocho, hasta los 569 afectados, seguido de Cantabria.