Cantabria es la segunda comunidad autónoma con mayor descenso de emisiones de CO2 en el último año, según Media

Cantabria fue el último año la segunda comunidad autónoma con mayor descenso de emisiones de CO2, según Media - RAÚL LUCIO-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha destacado que Cantabria ha sido la segunda comunidad autónoma con mayor descenso de emisiones de CO2 (-12,4%) en el último año, un dato que "pone en valor el esfuerzo que estamos haciendo desde la Administración y la sociedad para reducir estas emisiones", ha manifestado.

El consejero ha señalado la evolución "positiva" de España, pero ha advertido que "no podemos relajarnos".

Así lo ha manifestado durante la inauguración de la nueva Cátedra de Acción Climática y Transición Energética, impulsada por la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLÁNTICO) en colaboración con el Gobierno de Cantabria, cuyo objetivo es promover la investigación y la divulgación de buenas prácticas que den respuesta a los desafíos climáticos, ha informado el Ejecutivo regional.

Media ha puesto en valor el trabajo que se está realizando en Cantabria para reducir las emisiones, tanto desde las administraciones públicas como desde el ámbito privado, y ha destacado el compromiso "sostenible y repleto de buenas prácticas" del tejido empresarial.

En este sentido, se ha referido a las políticas y los "importantísimos" cambios legislativos que su departamento está impulsando en esta legislatura, y que, según ha dicho, van a definir el territorio de Cantabria en las próximas décadas hacia una "necesaria y obligada transición verde".

Porque el cambio climático, "uno de los grandes retos" para las administraciones, requiere "estrategias eficaces y medidas que funcionen".

En esta línea, ha repasado algunas de las iniciativas del Ejecutivo autonómico en materia medioambiental y de transición ecológica, como la Estrategia Cántabra de Bioeconomía y Economía Circular, dotada con más de 387 millones de euros y orientada a transformar el modelo productivo regional, fomentar la reutilización y el reciclaje y avanzar hacia una economía circular plena en el horizonte de 2050, y que permitirá crear casi 12.000 nuevos puestos de trabajo y un 40% de aumento en la producción de los sectores vinculados.

Asimismo, se ha referido a la futura Ley de Control Ambiental, que buscará reforzar la simplificación administrativa, y que tiene como objetivo el equilibrio entre la protección del medio ambiente y los espacios naturales de Cantabria con las actividades económicas necesarias para conseguir el progreso de la región.

"Tenemos una legislación medioambiental muy garantista, pero al mismo tiempo debe ser una norma más útil, más clara y de aplicación ágil, dando una respuesta más rápida tanto a las necesidades de la administración como a las de la ciudadanía", ha insistido.

El consejero también ha destacado las actuaciones para avanzar en la recogida separada de biorresiduos en todos los municipios, que requerirá modernizar las instalaciones de Meruelo y la construcción de una nueva planta para el tratamiento de residuos biodegradables, con una inversión prevista de entre 50 y 60 millones de euros.

Además, ha recordado la adaptación ya realizada en la incineradora de Meruelo a la normativa europea y española, con una inversión de 1,9 millones de euros financiados con fondos Feder, que ha incorporado nueva tecnología para reducir emisiones contaminantes y aplicar medidas para disminuir las emisiones de metano.

A ellas se suman la restauración ambiental de cinco espacios degradados a través de Fondos Ferder o el desarrollo de los primeros parques eólicos de Cantabria.

También, ha resaltado el trabajo que se está desarrollando para aprobar la nueva Estrategia Cántabra de Cambio Climático, alineada con los principios y objetivos del futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT).

Por último, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria con una transición ecológica "planificada, realista y basada en el conocimiento", y ha mostrado su confianza en que las aportaciones de investigadores, expertos y profesionales vinculados a esta nueva cátedra contribuyan a seguir mejorando las políticas públicas de la comunidad autónoma en materia climática y medioambiental.

Durante el acto, Media ha estado acompañado por el rector de UNEATLÁNTICO, Rubén Calderón.