Cantabria solicita al Ministerio que sufrague el coste diferencial de los crotales electrónicos para el vacuno

SANTANDER 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural de Cantabria, María Jesús Susinos, ha solicitado este lunes al ministro de Ganadería, Luis Planas, que sufrague el coste diferencial que tienen que asumir los ganaderos de la comunidad por la implantación de un crotal electrónico al ganado vacuno nacido desde el pasado 1 de julio. Su departamento estima en 180.455 euros la diferencia respecto a crotales convencionales en el caso de la región.

Susinos ha hecho esta petición en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, así como en los consejos consultivos de Política Pesquera y Política Agraria para Asuntos Europeos, en los que ha pedido a Planas que "no se siga ahogando a los ganaderos", ahora con este gasto adicional.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, la consejera ha sostenido que esta medida relativa a la identificación animal no debería recaer en los ganaderos, porque "aún no está aplicada en la mayor parte de los países de Europa, al no ser de obligado cumplimiento", y su "obligación proviene del Ministerio de Planas".

Susinos ha señalado al ministro que el coste del crotal convencional es de 1,13 euros, mientras que el electrónico asciende a 3 euros, por lo que se trata de "casi triplicar el coste por animal". Teniendo en cuenta que en 2024 se colocaron en Cantabria 96.500 crotales, los ganaderos de la comunidad "van a pasar de pagar 109.045 euros en crotales a 289.500 euros en los nuevos".

Por este motivo, Susinos ha solicitado que el Ministerio asuma este "plus de dinero", que la Consejería ha estimado en 180.455 euros, y que pondría de manifiesto "que existe voluntad por parte del Gobierno de España".

Además de la consejera, han participado en la conferencia sectorial el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez; la directora general de Desarrollo Rural, Carmen Fernández y el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio.

RELEVO GENERACIONAL

Durante su intervención, la consejera ha aprovechado para abordar la hoja de ruta marcada por el Ministerio sobre el relevo generacional en la actividad agraria y ha solicitado que se "enriquezca" con las actuaciones que están haciendo las comunidades autónomas, dado que "es un problema de Estado", que requiere de actuaciones concretas y conjuntas.

Susinos echa en falta "una línea de actuación concreta a las explotaciones agrarias de tipo familiar", dado que son reconocidas como uno de los factores clave para la sostenibilidad de las zonas rurales.

Estas explotaciones familiares tienen la ventaja de acumular el conocimiento sobre la producción local, que se ha demostrado a lo largo de generaciones. "En Cantabria consideramos imprescindible que ese conocimiento y ese saber hacer no se pierda y se transmita a los jóvenes", ha concluido Susinos.