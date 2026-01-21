Cantabria solicita a Planas mecanismos que protejan "realmente" al sector primario frente al acuerdo de Mercosur - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mecanismos que protejan "realmente" al sector primario frente al acuerdo de Mercosur.

También ha demandado que España pida a la Comisión Europea rebajar la categoría de A a B de la dermatosis nodular contagiosa, y ha apoyado la "oposición frontal" mostrada por España ante la reducción drástica propuesta por Europa para los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas del verdel.

De este modo, Susinos ha trasladado a Planas las principales preocupaciones y reivindicaciones del sector primario cántabro durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Pesca, Agricultura y Desarrollo Rural, y los consejos consultivos de Política Pesquera y Política Agraria para Asuntos Comunitarios, celebrada el martes por la tarde.

Según ha informado este miércoles el Gobierno regional, la consejera ha mostrado su "gran preocupación por el impacto" del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur sobre agricultores y ganaderos "pues estamos viendo cómo el sector primario está en las calles reclamando una defensa de su profesión y exigiendo las mismas exigencias sanitarias, fitosanitarias y medioambientales para los productos que llegan a Europa".

En este contexto, Susinos ha pedido al ministro que "escuche al sector y que articule los mecanismos y herramientas" que "realmente" lo protejan, así como que desde el Gobierno de España se exijan garantías "reales y palpables" a la Comisión Europea. Según la consejera, "no podemos conformarnos con cláusulas que sean sólo humo: necesitamos garantías reales y palpables de que se van a cumplir las salvaguardas establecidas en el acuerdo recientemente firmado".

Asimismo ha reclamado el refuerzo "inmediato" de los controles en frontera para los productos importados a Europa, y que se refuercen de manera inmediata los puntos de inspección fronteriza de los puertos estatales, dotándolos de más recursos humanos y técnicos.

Además, la consejera se ha sumado a la petición de crear un fondo de contingencia que permita compensar al sector primario por las posibles pérdidas que les puedan ocasionar la firma de este acuerdo.

Susinos ha reiterado el apoyo del Gobierno de Cantabria al ministerio ante la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC), para la que "queda mucha negociación" hasta que "cuente con un presupuesto suficiente y podamos avanzar en la tan necesaria simplificación administrativa".

DERMATOSIS NODULAR

En materia de sanidad animal, la consejera ha abordado la dermatosis nodular contagiosa pidiendo al Ministerio que lidere una posición común en Europa para rebajar su clasificación.

"Le pediría que ponga a la cabeza de Europa a España y que solicite a la Comisión Europea rebajar la categoría de la enfermedad de A a B, como lo está pidiendo el sector primario", ha mantenido Susinos.

Según ha concretado la consejera, la actual clasificación conlleva medidas de erradicación "extremadamente restrictivas", como el sacrificio obligatorio, amplias restricciones de movimiento de animales y la suspensión de la actividad ganadera en zonas muy extensas, que, "si bien fueron comprensibles en una fase inicial, no resultan plenamente proporcionales al riesgo real actual".

En este sentido, la reclasificación de la enfermedad a la categoría B permitiría aplicar medidas de control más flexibles, priorizar la vacunación y reducir el impacto económico y social "sin menoscabar el estatus sanitario", ha expuesto.

Sobre si la rebaja de dicha categoría puede afectar a los mercados internacionales a los que se destinan los productos españoles, según Susinos, "si toda Europa toma esta decisión de manera conjunta, los mercados no van a castigar a la Unión Europea", ha afirmado.

SECTOR PESQUERO

Finalmente, en cuanto al sector pesquero, la consejera ha agradecido al ministro Planas "la sensibilidad" con la que ha recogido la propuesta del sector de flexibilizar "al máximo" las obligaciones contempladas en el reglamento de inspección y control.

Al respecto, ha solicitado que la resolución que contemple todos estos puntos se publique rápidamente y que la Comisión acepte lo que España haya acordado con el sector pesquero en la jornada anterior.

En relación con la fijación definitiva del TAC y de la cuota para la pesca del verdel, ha defendido la posición del sector pesquero cántabro y ha reclamado una reducción acorde con los criterios científicos.

"Compartimos la posición del sector pesquero cántabro de que se acuerde una reducción del 48% y no del 70%, como en principio se adoptó en el Consejo de Ministros del pasado mes de diciembre", ha remarcado.

Asimismo, ha advertido sobre la "incoherencia" que supondría penalizar a los estados que cumplen las normas: "sería contrario al sentido común que aquellos estados que han practicado una sobrepesca de verdel durante los últimos cuatro años, de nuevo se salten los criterios científicos, y acuerden seguir sobrepescando, mientras los estados comunitarios tengamos que soportar una reducción del 70% y la entrada en el mercado de esas capturas", ha insistido.

Por ello, ha reiterado la necesidad de mantener una posición firme pues, a su juicio, "una reducción del 48% y no del 70% es la propuesta con la que tenemos que alinearnos".