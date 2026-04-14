Cantabria somete a información pública la modificación de la normativa sobre vedas y marisqueo

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SANTANDER, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Pesca, a través de la Dirección General de Pesca y Alimentación, ha acordado someter al trámite conjunto de audiencia e información pública el proyecto de Orden por la que se modifica la de 22 de diciembre de 2025, que regula las vedas, tallas mínimas y la recogida de marisco y otras especies de interés comercial en Cantabria.

El Gobierno ha explicado que esta iniciativa tiene como objetivo recabar la opinión de los ciudadanos, profesionales del sector y entidades interesadas, así como recoger aportaciones que contribuyan a mejorar la regulación prevista para la temporada 2026-2027.

El proyecto estará disponible para su consulta tanto de forma presencial en la Dirección General de Pesca y Alimentación como a través del Portal de Transparencia de Cantabria.

El plazo para la presentación de alegaciones y sugerencias será de 15 días, contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de Cantabria, es decir, este miércoles 15.

Las aportaciones podrán presentarse por escrito en los registros oficiales habilitados o mediante el Portal de Transparencia, siguiendo las instrucciones establecidas.