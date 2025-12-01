Cantabria suma 10 nuevos Soletes de Navidad y por primera vez un convento - GUÍA REPSOL

SANTANDER 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guía Repsol ha reconocido 10 Soletes de Navidad a otros tantos establecimientos hosteleros de Cantabria, entre los cuales se encuentra 'Repostería Fina Santa Clara', de las hermanas clarisas de Villaverde de Pontones, dentro de la novedad de distinguir a congregaciones religiosas, y alcanza 205 menciones en esta lista de reconocimientos.

El resto de locales son Las hijas de Pedro (Cabezón de la Sal), Santos (Torrelavega), Polaciones (Polaciones), Venta Pepín (Pesaguero), El Muelle, Áliva, G. Torre y Bollos del Mundo (Santander) y María Luisa (Santa María de Cayón).

Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente.

Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos desean volver.

Nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

Guía Repsol ha presentado los Soletes de Navidad en Granada, en el Carmen de los Mártires, en colaboración con la Diputación. El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz Sánchez, ha entregado los galardones junto con la directora de Guía Repsol, María Ritter.