Cantabria supera los 2.800 ucranianos con autorización de residencia

Archivo - Ucranianos residentes en Cantabria en una concentración en Santander contra la guerra e invasión de Rusia - JUAN MANUEL SERRANO ARCE - Archivo

SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las personas de nacionalidad ucraniana con autorización de residencia en Cantabria al cierre de 2025 alcanzaron las 2.817, según la última estadística del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indican que, en el conjunto de 2025, fueron casi 200 los nuevos habitantes que llegaron a la comunidad autónoma desde Ucrania, en concreto 198 personas que han supuesto un aumento del 7,5% de los residentes de este colectivo en la región, ha informado este jueves la Delegación del Gobierno.

Respecto a las zonas de residencia de los nacionales de Ucrania con autorización, Cantabria es la tercera comunidad autónoma con menor número. El 43% de esta población se concentra en las provincias de Alicante, Madrid y Barcelona.

Tras la invasión de Rusia en Ucrania en febrero de 2022 y el éxodo motivado por la guerra, el Observatorio constató un incremento de 975 personas de Ucrania con documentación de residencia en vigor en Cantabria, pero posteriormente el número de autorizaciones ha evolucionado con subidas moderadas.

A nivel estatal, el ritmo de llegadas ha sido equivalente al de la comunidad autónoma. Así, en diciembre de 2023 se registró un incremento del 11% respecto al año anterior; al finalizar 2024 el OPI reflejaba un aumento del 10,4% y a 31 de diciembre de 2025 el incremento anual se situó en el 8,1%.

Según los datos recién publicados de 2025, un total de 338.576 personas procedentes de Ucrania cuentan con la documentación de residencia en vigor en España, lo que supone 25.495 personas más respecto a diciembre de 2024.

Si se atiende al motivo de concesión de la autorización de residencia y trabajo, la mayoría responden a la protección temporal, el 73% (248.687 personas). Por otro lado, aquellos nacionales de Ucrania que poseen una autorización de residencia de larga duración representan el 20%, con 67.630 personas.

En cuanto al tipo de autorización más frecuente, éste sería el de la prórroga. Así, el 61% de las personas ucranianas con autorización de residencia en vigor en España cuentan con una autorización de este tipo, frente al 16% de carácter inicial.

El Observatorio Permanente de la Inmigración recoge en este informe que, del total de personas nacionales de Ucrania con documentación de residencia, el 58% son mujeres (197.398) y el 42% hombres (141.178). Estos porcentajes coinciden con los reflejados en Cantabria, donde residen 1.660 ucranianas y 1.157 ucranianos.