Acto organizado por el Gobierno de Cantabria con motivo del 25N - GOBIERNO

SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado una nueva ayuda económica destinada a víctimas de agresiones sexuales, que estará orientada a procurar su recuperación y será un pago único equivalente al subsidio por desempleo por una duración que oscilará de 6 a 24 meses, según las circunstancias personales y familiares de la víctima.

El Gobierno ya está trabajando en el decreto que regulará este apoyo económico, que situará a comunidad autónoma entre las primeras del país en poner en marcha una iniciativa de estas características.

Así lo ha avanzado Buruaga durante su intervención en el acto de conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer donde, además, ha anunciado que su Gobierno pondrá en marcha una estrategia de intervención específica, adaptada a la realidad autonómica, orientada al abordaje integral de la prostitución y las distintas formas de explotación asociadas.

Para su elaboración se basarán en las conclusiones del estudio que el Gobierno ha realizado en colaboración con Médicos del Mundo, que se darán a conocer en diciembre y mostrarán la situación real y el impacto de la prostitución en la región.

No obstante, la presidenta ha reclamado "cambios más profundos" para garantizar la protección integral de las víctimas, que deberán abordarse de manera conjunta "como país" y pasan por "reforzar el seguimiento policial y la seguridad de los dispositivos telemáticos de alejamiento" y "el endurecimiento de las penas y ampliación de la prisión permanente revisable a los violadores, sobre todo reincidentes". Además, la presidenta ha pedido una ley nacional específica para la trata, "para perseguir el proxenetismo y proteger de manera directa a las víctimas".

"No solo no podemos consentir el menor retroceso en los avances que hemos conseguido, sino que es imperativo seguir reforzando las medidas en materia de violencia de género y hacerlo desde los cimientos", ha asegurado Buruaga, que ha abogado por educar en igualdad, en el respeto y la corresponsabilidad, planificar políticas públicas "realmente eficaces" y "desenmascarando y desincentivando el consumo de prostitución entre los más jóvenes".

Además, ha querido "dejar muy claro" que la lucha contra la violencia de género no es una cuestión ideológica sino "de derechos humanos, una exigencia democrática y una responsabilidad que concierne a todos", y ha sentenciado que "en Cantabria no hay sitio para quien ejerza la violencia contra las mujeres".

"En nuestras manos está, así que ni un paso atrás. Enfrentémonos a la violencia machista con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra determinación, todos y cada uno de nosotros. Hoy, mañana y siempre", ha defendido la presidenta, que ha remarcado el compromiso "inquebrantable" del Gobierno regional en la lucha contra la violencia machista.

AVANCES.

Así, ha explicado que en estos años se ha avanzado en la consolidación de una red de recursos "más amplia, especializada y adaptada a las necesidades de las víctimas" y se ha reforzado la Dirección General de Igualdad, incrementando el presupuesto público y los recursos destinados a las entidades del tercer sector, reforzando la colaboración con organizaciones de referencia en la atención a las víctimas y mejorando las actuaciones de acompañamiento, formación de profesionales, sensibilización social y prevención en todos los ámbitos, con una línea específica de ayudas para habilitar 'puntos violeta' y potenciando la red de oficinas de atención e información a mujeres.

Además, ha citado las medidas que se han tomado para fortalecer la red de recursos con el nuevo centro de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual, la creación de nuevos recursos habitacionales de emergencia y acogida y la rehabilitación del Centro de Emergencias y Acogimiento que el Gobierno está ejecutando.

Junto a la presidenta, en nombre del Gobierno, han asistido a este acto la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río; el de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Juan Sáenz Bereciartu; el de Salud, César Pascual, y la de Cultura, Turismo y Deporte, Tamara González.

LA DIMENSIÓN REAL EN CANTABRIA.

Buruaga ha puesto cifras a la situación de la violencia machista en Cantabria, con 669 expedientes nuevos en los centros de información y atención integral y 276 mujeres acreditadas como víctimas de violencia de género, sexual o trata con fines de explotación. Además, el sistema de VioGén mantiene activos 1.600 casos de protección en la región.

"Las cifras vuelven a golpearnos con toda la fuerza", ha asegurado la presidenta, que ha recordado a las 47 mujeres asesinadas este año en España, dos de ellas -Mercedes y Paula- en Cantabria, y los tres menores asesinados y 38 huérfanos "a consecuencia de esta violencia que arrasa con todo".

A su juicio, el silencio "es el mejor aliado del agresor" y, por eso, ha considerado "vital" el que las víctimas denuncien y "se pongan en manos de la extraordinaria red de apoyo y acogida", formada por "profesionales especializados preparados para escucharlas, atenderlas y acompañarlas durante todo el proceso", y asociaciones y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "trabajando las 24 horas del día".

A todos ellos, la presidenta ha mostrado su agradecimiento porque su labor es "esencial para acompañar a las víctimas en la reconstrucción de sus vidas y garantizar que tengan un nuevo comienzo y un futuro libre de agresiones".

LA CAMPAÑA: 'ÉRASE UNA VEZ'.

Como en años anteriores, el Ejecutivo autonómico ha reunido en el Palacio de Festivales de Cantabria a colectivos y entidades involucrados en la lucha contra la violencia machista y la protección de las víctimas y representantes de asociaciones de mujeres para conmemorar el 25N y presentar la campaña institucional que, bajo el título 'Erase una vez', llama la atención sobre situaciones, algunas cotidianas, que encierran violencia machista, como el control del teléfono móvil, humillaciones, amenazas, formas de aislamiento, control económico, así como las agresiones físicas y la violencia sexual, a la vez que lanza el mensaje de que, "frente a los cuentos que están escritos hasta el final, la vida real permite tomar decisiones, buscar ayuda, encontrar apoyo y volver a empezar".

"Este año, nos dirigimos directamente a las mujeres para animarlas a que rompan el silencio y cuenten lo que están viviendo", ha explicado la presidenta.

El acto también ha contado con las representaciones 'Tacones', en la que una pareja muestra situaciones de manipulación psicológica y control, y cómo afectan a la autonomía y la autoestima de la mujer, y 'Diálogo', que continuando con la narrativa de la anterior, representa una conversación entre la protagonista de 'Tacones' y una mujer de su entorno, que cuestiona el comportamiento del hombre, y las formas en las que la mujer trata de justificar a su pareja, utilizando expresiones reales de mujeres atendidas por la red de atención a víctimas de violencia de género.

Además, el acto ha contado con la performance 'Juan y Amparo', en la que la protagonista aparece atrapada en una red de hilos y cuerdas que representan las palabras, reproches y exigencias de su pareja, y unas tijeras, que simbolizan los recursos de ayuda disponibles: familia, amistades, servicios sociales, policía y atención especializada. La representación concluye cuando la protagonista decide utilizar estos recursos para romper la red y salir de la situación de violencia.