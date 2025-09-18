Santander tendrá nuevos vuelos a Sofía (Bulgaria) y Almería y recuperará el de Lanzarote en verano

Las nuevas rutas a la capital búlgara y a la provincia andaluza y la recuperación de la conexión con la isla canaria suman 40.000 plazas

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto Seve Ballesteros estará conectado el próximo verano con los de Sofía (Bulgaria), Almería y Lanzarote, rutas que sumarán 40.000 plazas a la oferta del aeródromo de Santander.

El Gobierno de Cantabria ha sacado a licitación la conexión con la capital búlgara, novedosa en esta comunidad autónoma y que no ofrecen otras ciudades del norte de España, y el próximo lunes hará lo propio con la ruta a la isla canaria, que se recupera así tras perderse en 2018. Ambos destinos tendrán dos vuelos semanales.

Y además, el Ejecutivo licitará próximamente la conexión con la provincia andaluza, que también es nueva en la región y que se operará "como mínimo" en el 'pico' de la temporada estival (entre finales de julio y principios de agosto), al igual que los rutas con Vigo y Jerez de la Frontera, que "se consolidan" así en verano.

Las novedades en el Seve Ballesteros han sido anunciadas este jueves en rueda de prensa por el consejero de Fomento, Roberto Media.