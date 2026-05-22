Cantabria termina este viernes con máximas que rozan los 37 grados y supera el récord para un mes de mayo

Archivo - Un hombre bebe agua en una fuente en una jornada de calor de Cantabria.-ARCHIVO - NACHO CUBERO - Archivo

SANTANDER 22 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria concluye este viernes con temperaturas máximas que han rozado los 37 grados centígrados, en una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había decretado el aviso amarillo (peligro bajo) por calor en Liébana, el litoral, el centro y el valle de Villaverde.

De hecho, se ha superado el récord histórico para un mes de mayo en localidades como Torrelavega (36ºC), Santillana del Mar (35,5ºC) y Villacarriedo (35,1ºC), según ha informado la delegación en Cantabria de la AEMET.

Si bien Torrelavega rozaba ya a las 10.00 horas los 27 grados, a lo largo del día ha subido hasta los 36ºC, superando así su récord que se situaba en 34,2ºC --datos desde 1994--.

Y algo similar han sido los 35,5 que ha alcanzado Santillana del Mar, que también rompe su récord al subir de los 32ºC --datos desde 1975--.

Además, San Felices de Buelna ha alcanzado los 36,9ºC o Ramales de la Victoria los 36,7ºC, valor que le ha llevado a figurar esta tarde en el ranking de los diez puntos españoles donde más ha subido el mercurio de los termómetros, liderado por Badajoz que ha marcado tan solo un grado más (37,7).

En el litoral, el aeropuerto Seve Ballesteros ha llegado a los 33,5ºC y Castro Urdiales a los 32,4ºC.

Además del aviso por calor, la costa está en alerta amarilla por galerna hasta las 21.00 horas, cuando se espera viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora, aunque las rachas máximas podrían alcanzar los 80 km/h.

Y este sábado, toda Cantabria, salvo el litoral, estará por la tarde en aviso amarillo por lluvias y tormentas.