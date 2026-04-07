Cantabria tiene 23 incendios y la circulación de trenes interrumpida entre Las Fraguas y Los Corrales

Archivo - Bomberos trabajan en un incendio forestal en foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tiene este mediodía 23 incendios forestales activos, uno de ellos en Arenas de Iguña, que, por su proximidad a las vías del tren, ha llevado a Adif, en colaboración con el Gobierno regional, a interrumpir la circulación ferroviaria entre Las Fraguas y Los Corrales de Buelna.

Esta incidencia afecta tanto a la circulación de la línea C1 del núcleo de cercanías de Cantabria como a los trenes que conectan Santander y Palencia, y se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros, ha informado el Gobierno.

Los otros 22 incendios forestales se registran en Los Tojos (6), Cabuérniga (5), Tudanca (3), Rionansa (3), Valdáliga (2) y uno en Cieza, Molledo, Pesquera, Entrambasaguas, San Vicente de la Barquera, Ruente y Lamasón, mientras que nueve se encuentran en situación de controlados.