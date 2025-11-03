R Cantabria tiene 59 personas pendientes de recibir la prestación de dependencia

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión social del Gobierno de Cantabria, a 31 de octubre de 2025, tiene a 59 personas en el limbo de dependencia, lo que quiere decir que están pendientes de recibir la prestación una vez han sido reconocidas con el grado correspondiente de dependencia.

La resolución media de dichos expedientes se encuentra en 211 días, 31 por encima del plazo máximo legal. Dicho cupo lo cumplen cuatro comunidades autónomas y "muy cerca" se encuentran Cantabria y Navarra.

Así lo ha explicado este lunes la consejera del ramo, Begoña Gómez del Río (PP), durante el Pleno del Parlamento de Cantabria, donde ha respondido a una interpelación del Partido Regionalista de Cantabria.

Además, Gómez del Río ha defendido que los datos son "altamente positivos", según el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, fechado el 30 de septiembre.

En este sentido, la consejera ha explicado que ese limbo de la dependencia se refiere a una persona que ha recibido una resolución administrativa que le ha reconocido el grado, pero todavía no le han asignado ningún tipo de prestación económica, servicio a domicilio o teleasistencia. Es decir, que tiene el derecho pero no se ha hecho efectivo.

Gómez del Río ha asegurado que, en base a dicho informe, Cantabria y Aragón son las dos comunidades con "menos" personas en el limbo de dependencia.

En esta línea, ha manifestado que desde julio de 2023 la cifra de personas pendientes de recibir dicha prestación era de 693 y ha descendido hasta las 59 actuales. El último dato citado por la consejera es de 143 personas a 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, Gómez del Río ha afirmado que en España, de media, se tarda 138 días más que en Cantabria en resolver los expedientes de dependencia.

Para ella, aunque "no estamos dentro del límite, los números están ahí, estamos de las mejores comunidades autónomas".

Así, ha puesto en valor que su Consejería "avanza de forma acelerada" en su compromiso con la atención y el bienestar de las personas dependientes.

MÁS FINANCIACIÓN

Por otro lado, este 2025 el Gobierno de Cantabria ha recibido nueve millones de euros más del Estado respecto al año anterior, según la titular de Inclusión Social.

Asimismo, aunque ha asegurado que el Ministerio "nos reconoce este avance con una mayor financiación", también ha denunciado que el Gobierno de España "en vez de financiar el 50% del gasto de la dependencia, únicamente financia un 25% a Cantabria".

Gómez del Río ha vinculado esta subida en los ingresos a "los buenos resultados" porque se ha realizado un "mejor trabajo". Esta mayor financiación contempla como criterios "la necesidad, el número de dependientes y el número de servicios, el criterio de esfuerzo y la gestión realizada por la comunidad autónoma".

Además, han aumentado el número de beneficiarios de alguna prestación por dependencia, desde los 17.553 de diciembre de 2022 hasta los 18.184 de la actualidad. También se ha pasado de 26.847 prestaciones en diciembre de 2023 a 28.889 en septiembre de 2025.

Estas explicaciones han respondido a la diputada regionalista Rosa Díaz, quien ha hablado de deterioro en el sistema de dependencia y de datos "preocupantes" en el citado informe del Observatorio Estatal para la Dependencia y de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Díaz ha dicho, en su interpretación de dichos datos, que "han mejorado ligeramente", pero que "sin ser los peores a nivel estatal, porque es cierto que hay comunidades autónomas que están peor que nosotros, lo cierto es que no nos dejan satisfechos".

Asimismo, sobre el tiempo medio de resolución administrativa de estos expedientes, situado en 211 días, la regionalista ha afirmado que las familias que se encuentran en esa situación "hacen esfuerzos por abonar esas plazas o tienen que esperar en su domicilio; y las prestaciones a domicilio a veces no son las adecuadas para la situación de esas personas dependientes".

Díaz también ha criticado que el gasto destinado a Dependencia en Cantabria se redujo de los 27,3 millones de 2023 a 14,8 en 2024.

Por otro lado, la regionalista ha incidido en la carencia de plazas de residencia y de centros de día en la comunidad autónoma, ya que la previsión que había para 2025 "no se está cumpliendo" y que al no haber plazas residenciales disponibles la solución pasa por aumentar los centros ya existentes.

Por último, ha lamentado que Cantabria se sitúe por debajo de la media nacional en gasto público en prestaciones por la población potencialmente dependientes, que se sitúa en 1.234 euros frente a los 1.427 del conjunto del país.