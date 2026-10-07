Cantabria tiene ejecutados el 95% de los fondos europeos del Programa FEDER

Reunión Comité de Segumiento de fondos europeos del Programa FEDER - GOBIERNO

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tiene ejecutados el 95 por ciento de los fondos europeos del Programa FEDER 2021-2027, según el Comité de Seguimiento del mismo, que ha analizado el estado de ejecución, revisado los avances alcanzados durante el último año y abordado los principales retos para garantizar una gestión eficaz de los 78,8 millones de euros con los que cuenta la comunidad autónoma.

La reunión ha contado con la participación de la directora general de Fondos Europeos del Gobierno regional, Marta García Hospital, representantes de la Comisión Europea, del Ministerio de Hacienda, así como de distintos organismos implicados en la gestión y seguimiento del programa, ha informado el Ejecutivo.

Durante la jornada se han examinado los progresos realizados en la ejecución del Programa FEDER, el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y la evolución de las operaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). También se han analizado diferentes aspectos relacionados con la gestión, evaluación, comunicación y seguimiento de los proyectos financiados con fondos europeos en la región.

Según han destacado en el encuentro, el programa presenta una evolución "muy positiva", con aproximadamente el 95% de los fondos ya ejecutados o comprometidos, lo que pone de manifiesto el "elevado grado de avance" del mismo y la "buena marcha" de las actuaciones impulsadas en toda la comunidad autónoma.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es uno de los principales instrumentos de la política de cohesión de la Unión Europea. Su objetivo es reducir las diferencias entre territorios y contribuir a un desarrollo más equilibrado, sostenible e inclusivo, mediante el apoyo a inversiones que favorezcan la innovación, la transición ecológica, la digitalización, la competitividad empresarial y la mejora de los servicios públicos, destaca el Gobierno.

Y añade que en Cantabria, los fondos FEDER permiten impulsar proyectos estratégicos que contribuyen a modernizar infraestructuras, mejorar la eficiencia energética, fomentar la investigación y la innovación, proteger el patrimonio cultural y natural y reforzar la cohesión social y territorial. Así, gracias a esta financiación europea, "numerosas actuaciones desarrolladas en la comunidad autónoma generan un impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía y en la competitividad del tejido económico regional".

VISITA A PROYECTOS

Los integrantes del Comité visitarán esta tarde las actuaciones del Tritubo de Aguas de Santander y el sistema de abastecimiento de agua de Noja, incluido en el denominado Plan Noja, dos proyectos cofinanciados por el Programa que permiten comprobar sobre el terreno el impacto de la financiación europea en la mejora de las infraestructuras hidráulicas y de servicios esenciales para la ciudadanía.

Además, el jueves, se desplazarán al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde conocerán diversas actuaciones desarrolladas con financiación FEDER y comprobarán cómo los recursos de la política de cohesión contribuyen a la conservación del patrimonio natural, la mejora de los equipamientos públicos y el impulso del desarrollo sostenible de Cantabria.