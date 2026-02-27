Cantabria tiene este viernes 11 incendios forestales concentrados en la zona central

Incendio forestal en San Rorque de Riomiera - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tiene, a primera hora de este viernes, 11 incendios forestales concentrados fundamentalmente en la zona central, concretamente en los municipios de Luena, Celaya, Vega de Paz, Lierganes, Villacarriedo, Rasines y Saro, en los que el operativo de extinción de la Consejería de Desarrollo Rural permanece actuando.

El director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha informado de esta situación, así como que, con los 29 incendios forestales que se provocaron este jueves en Cantabria, son un total de 200 los que se han producido en la región durante este mes de febrero que mañana finaliza.

Las previsiones para hoy apuntan a una bajada de temperaturas, con vientos predominantes de componente norte y noroeste, y la posibilidad de precipitaciones sobre todo en la segunda mitad del día, lo que "colaborará de manera muy notable en la extinción de los incendios", ha señalado Serdio.

Pese a todo, los niveles de riesgo continúan en valores medios y altos y se mantendrá activo el dispositivo de lucha contra incendios forestales en toda la región durante el fin de semana. En este sentido, se facilitará el relevo de las brigadas de bomberos forestales, ha indicado el director general.