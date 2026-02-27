Delegación tiene indicios de que algunos de los incendios fueron provocados, sin detenidos hasta el momento

Incendio forestal.- Archivo - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha señalado que las fuerzas de seguridad tienen "indicios" de que "algunos" de los últimos incendios forestales que se han producido en la región "han podido ser provocados", si bien hasta el momento no hay ningún detenido.

Así lo ha indicado el delegado este viernes a preguntas de la prensa, en las que ha indicado que el protocolo habitual de la Guardia Civil es investigar para que, en caso de que así sea, poder dar con los autores que han podido provocar estos incendios. Unos procesos que "pueden llevar varios días o varias semanas", ha apuntado.

A su juicio, han confluido "muchos factores", ya que en los últimos días las temperaturas han sido más altas que las propias de un mes de febrero y el viento ha sido fuerte, que son las condiciones "propicias" para que el fuego pueda propagarse.

No obstante, ha añadido que, "afortunadamente" parece que la meteorología mejorará en las próximas horas, lo que "puede ayudar" a la extinción de los incendios, que están en este momento "todos controlados".

El delegado ha hecho estas declaraciones en la presentación de los nuevos puntos violeta que se instalarán en las farmacias regionales.