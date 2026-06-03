Cantabria trabaja para alcanzar el futuro objetivo de cinco bomberos autonómicos por salida

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, acude a una de las pruebas del proceso selectivo del Cuerpo de Bomberos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia, Isabel Urrutia, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria con el refuerzo de sus parques de bomberos, en los que se han garantizado las guardias mínimas de cuatro efectivos y se trabaja para alcanzar el futuro objetivo de cinco profesionales por salida.

La consejera ha efectuado estas declaraciones durante la celebración de una de las pruebas del proceso selectivo en curso, mediante el que el Ejecutivo incorporará a 25 nuevos bomberos al Cuerpo autonómico.

En el ejercicio que ha presenciado la titular del área de seguridad y emergencias, los aspirantes han tenido que subir por la escalera de la autoescala, asegurados con arnés, hasta una altura de 25 metros con una inclinación de 60 grados para, una vez en la cesta, descender de nuevo.

El objetivo del tribunal evaluador en las tres sesiones en las que se ha realizado este test de aptitud es acreditar el autocontrol y vértigo en altura de los opositores.

Tras asistir a esta "exigente parte del proceso selectivo", Urrutia ha señalado que, después de "manifiestos incumplimientos" del anterior Ejecutivo PRC-PSOE, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a garantizar las guardias de dos binomios, uno de los primeros compromisos del actual Gobierno popular fue el "imprescindible" incremento de personal, "necesario para garantizar la seguridad tanto de las personas asistidas como de los propios bomberos", ha informado el Ejecutivo.

De este modo, en 2025 se incorporaron los primeros 13 bomberos funcionarios de carrera al Servicio de Emergencias de Cantabria que, junto a la cobertura temporal de plazas por interinos, pasó de contar con 121 efectivos en 2023 a 142 en 2025, lo que supone un incremento porcentual del 17,36%.

A estas plazas hay que sumar las 25 que se encuentran en proceso de oposición, correspondientes a las ofertas de empleo público de los años 2023, 2024 y 2025, y 10 más de la OPE de 2026.

Todas estas incorporaciones (13 ya funcionarios más 25 en proceso de selección, más 10 de la OPE 2026) sumarán 48 bomberos a la plantilla del Cuerpo de Bomberos autonómico, lo que supone un 46,15% de incremento en el número de efectivos con plaza fija, en "una clara apuesta por la mejora del Servicio de Emergencias de Cantabria y la atención de los cántabros y de quienes visitan nuestra Comunidad en los momentos más difíciles".

Para la consejera, estos procesos selectivos "buscan aumentar la nómina de profesionales y seleccionar a los mejores candidatos para el cuerpo de bomberos del Gobierno de Cantabria".

"Queremos un servicio de bomberos dotado de medios personales adecuados a las necesidades sociales y la correcta implementación de procedimientos y protocolos de intervención en emergencias, a los que estamos equipando de medios materiales e infraestructuras mejoradas, que permitan operar de manera segura y hagan posible el crecimiento del servicio", ha indicado.

En este sentido, Urrutia ha manifestado que se está poniendo a disposición de los seis parques autonómicos material y nuevos vehículos, para renovar "una flota obsoleta".

En 2024 se aportaron dos autoescalas, para que todos los parques dispusieran de vehículo de intervención en altura; en 2025 una Bomba Urbana Pesada (BUP), y se van a licitar en el presente ejercicio otra autoescala y una nueva BUP, dos bombas de abastecimiento de agua, un furgón de rescate y dos todoterrenos. Si a estas compras se suman las licitaciones previstas en el plan de inversión para 2027, "se van a doblar en tres años las compras realizadas en las dos anteriores legislaturas".

Para la consejera, muestra del "absoluto compromiso" del Gobierno con el área de seguridad y emergencias es también la partida consignada en el presupuesto autonómico para 2026, que alcanzaba la cifra de 31,5 millones, lo que supone 6,8 millones más que en 2025, un incremento del 27,7%, y 11 millones sobre 2023, ascendiendo el aumento porcentual un 54,3%, en tres años.

PROCESO SELECTIVO ACTUAL

La oposición en curso, por la que se incorporarán 25 bomberos, la conforman diez plazas del año 2023, otras diez plazas de 2024 y cinco de 2025, que fueron convocadas el pasado mes de septiembre, dando comienzo el proceso selectivo el 18 de mayo de 2026 con la celebración de las pruebas físicas de acreditación de aptitud, a las que se presentaron 214 aspirantes de los 435 inscritos inicialmente.

Estas pruebas físicas incluyen trepa de cuerda, carrera de resistencia, natación, salto de longitud, levantamiento de peso y subida de autoescalera, además de pruebas psicotécnicas y de aptitud psicológica.

Posteriormente, tendrán lugar el ejercicio teórico tipo test de las materias específicas y pruebas de conducción de vehículos. El tercer examen, que también será una prueba tipo test, versará sobre el programa de materias comunes. Concluida esta parte, se iniciará la fase concurso de evaluación de los méritos de los candidatos.

Todos aquellos que superen el proceso deberán participar en un curso teórico práctico de 250 horas, que constará de una fase de formación y otra de prácticas en el propio Servicio de Extinción de Incendios y de Salvamento del Gobierno cántabro. Este curso será objeto de calificación resultando apto o no apto.