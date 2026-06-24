Cantabria traslada su apoyo a jueces y magistrados ante los "ataques" a la independencia judicial

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, inaugura las XVII Jornadas de Derecho Procesal Civil. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha trasladado el respaldo del Gobierno de Cantabria (PP) a los jueces y magistrados ante los "cuestionamientos" que están recibiendo en el ejercicio de sus funciones por parte del Gobierno de España (PSOE-Sumar), algunos partidos políticos y representantes institucionales.

Frente a ello, ha reafirmado el "absoluto respeto" del Ejecutivo autonómico al Poder Judicial como poder constitucional del Estado y ha defendido la necesidad de preservar su independencia como uno de los pilares esenciales del sistema democrático.

"El Gobierno de Cantabria mantiene un apoyo inquebrantable y sin fisuras a todos los jueces y magistrados ante los ataques y agravios que vienen sufriendo como colectivo", ha manifestado la consejera en la inauguración de las XVII Jornadas de Derecho Procesal Civil.

Urrutia ha señalado que la defensa de la independencia judicial también se materializa en el compromiso del Gobierno regional por dotar a la Administración de Justicia de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Ha apuntado que la implantación del nuevo modelo organizativo ha coincidido con el desarrollo del primer Pacto para la Justicia de Cantabria, firmado en julio de 2024 por todos los operadores jurídicos de la comunidad.

Según ha explicado, el balance realizado esta semana con los firmantes del pacto refleja un "elevado" grado de ejecución de los compromisos adquiridos y la consolidación de "numerosas" medidas destinadas a modernizar el servicio público de Justicia. Entre ellas, ha destacado la inversión de 5,7 millones de euros en transformación digital.

De cara a futuro, ha avanzado que el Gobierno seguirá impulsando nuevas actuaciones para profundizar en la modernización de la justicia cántabra.

Entre los principales objetivos, figura la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para facilitar la tramitación procesal, la mejora de la formación de los empleados públicos en el uso de las aplicaciones informáticas judiciales y la mejora de los servicios prestados por los equipos psicosociales.

En este último punto, ha reafirmado el compromiso de mejora de estos servicios para "superar los retrasos y problemas" que surgen en determinadas causas judiciales y ha avanzado que, "dentro de poco", los equipos psicosociales dependerán del Instituto de Medicina Legal, lo que permitirá, a su juicio, coordinar y actuar "mucho mejor".

NUEVO MODELO ORGANIZATIVO

Durante la inauguración de las XVII Jornadas de Derecho Procesal Civil, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial con la colaboración de la Dirección General de Justicia y Víctimas el Terrorismo, Urrutia ha destacado el "esfuerzo conjunto" de todos los operadores jurídicos que ha permitido a Cantabria culminar la implantación del nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia.

Ha subrayado que la comunidad ha logrado cumplir los objetivos marcados, pese a las "dificultades derivadas de una reforma impulsada por el Gobierno de España en plazos muy breves, sin financiación y sin apoyo técnico ni logístico del Ministerio de Justicia".

En este contexto, ha reiterado que el Gobierno cántabro requerirá al Estado que abone el coste de la implantación del nuevo modelo judicial, que alcanza hoy los 2,4 millones de euros, una adaptación que ha "puesto en jaque" durante un año a la Administración de Justicia y a todos sus operadores.

"No ha sido una legislatura fácil para la Justicia", ha afirmado la consejera, que ha indicado que la implantación de los tribunales de instancia y de la nueva oficina judicial ha obligado a la comunidad a adaptar "en tiempo récord" estructuras, procedimientos, sistemas tecnológicos y espacios de trabajo en todos los partidos judiciales de Cantabria.

Sin embargo, ha aseverado Cantabria "ha hecho las cosas bien", aunque queden "flecos", gracias al compromiso de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores, graduados sociales, psicólogos y del conjunto de profesionales implicados en el funcionamiento diario de la Administración de Justicia.

En este sentido, ha agradecido expresamente la implicación de todos ellos y ha resaltado que los últimos indicadores reflejan ya una "progresiva normalización" de la actividad judicial, a niveles equivalentes a 2025, tras la implantación del nuevo modelo hace casi un año en siete partidos judiciales, y el 30 de junio hará seis meses en el caso de los tribunales de Santander.

A este acto de inauguración también han asistido, entre otros, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y director de las jornadas, José Arsuaga; el fiscal superior, Jesús Arteaga; y el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno cántabro, Juan Sáez Bereciartu.

También ha intervenido, como directora del curso, la abogada y expresidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega.