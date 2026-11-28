El consejero de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Juan Sáez Bereciartu, recibe al director de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Fernando Reinares. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo trabajan en la puesta en marcha de iniciativas conjuntas para preservar la memoria de las víctimas del terrorismo y difundir entre las nuevas generaciones los valores democráticos, éticos y de convivencia que representan.

Así lo han abordado el consejero de Presidencia y Justicia, Juan Sáez Bereciartu, y el director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Fernando Reinares, en una reunión celebrada tras el nombramiento de este último, en la que han analizado distintas vías de colaboración en los ámbitos educativo e institucional para reforzar la conexión del Centro Memorial con las víctimas y las instituciones de Cantabria.

Reinares ha detallado que entre las propuestas planteadas figura facilitar que colegios e institutos de Cantabria visiten el Centro Memorial y puedan participar en encuentros con víctimas que desarrollan labores educativas.

Asimismo, el centro contempla organizar actividades en la comunidad autónoma relacionadas con la formación del profesorado y la sensibilización social sobre las víctimas del terrorismo y la lucha contra esta amenaza.

En este sentido, ha avanzado que las primeras actuaciones comenzarán a materializarse a partir de principios de 2027, cuando los primeros colegios e institutos seleccionados por la Consejería de Educación visitarán el Centro Memorial.

El director del Memorial ha destacado la importancia de acercar esta realidad a unas generaciones que han crecido alejadas de la amenaza terrorista y de sus consecuencias.

Así, ha señalado que estas visitas permitirán a los estudiantes conocer "de primera mano" lo ocurrido en España y tomar conciencia de la importancia de preservar la memoria de quienes sufrieron el terrorismo.

Por su parte, el consejero de Presidencia y Justicia ha trasladado el compromiso del Ejecutivo "de estar siempre al lado de las víctimas del terrorismo, acompañarlas y reconocer su contribución a la sociedad, así como conservar su memoria y ensalzar su dignidad".

En esta misma línea, ha insistido en la importancia de mantener vivo su testimonio y transmitir a las nuevas generaciones los principios de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos que representan.

"Tenemos la obligación de estar al lado de las víctimas, de defender su memoria y de preservar su dignidad. Su ejemplo y su testimonio forman parte de nuestra historia democrática y constituyen una referencia imprescindible para construir una sociedad que no olvide lo que supuso el terrorismo ni el sufrimiento que causó", ha concluido Sáez Bereciartu.