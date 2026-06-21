Cantabria vive una noche tropical por encima de 20 grados centígrados - AEMET

SANTANDER 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mitad norte de Cantabria ha vivido una noche tropical del sábado al domingo, al registrar más de 20 grados centígrados en localidades como Castro Urdiales, Tresviso, Treto (Bárcena de Cicero), Santander o Ramales de la Victoria, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la estación meteorológica de Treto ha marcado la temperatura más alta (21ºC) a lo largo de la noche, seguida del Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander (20,9ºC), Tresviso (20,7), Castro Urdiales (20,4ºC) y Ramales (20,2º).

La mínima se ha alcanzado en el Valderredible, con datos de 13,3ºC y 14,4ºC, en Cubillo de Ebro y Polientes, respectivamente.

De esta forma, este domingo da comienzo la ola de calor, que prevé temperaturas de hasta 38ºC en el interior de Cantabria.