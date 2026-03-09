Cantabria vivió en 2025 su mejor año turístico, con más de dos millones de visitantes y seis millones de pernoctaciones

Foro Santander 'Turismo cultural, impacto económico' - GOBIERNO

SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 2025 fue el mejor año turístico del siglo XXI en Cantabria, con más de dos millones de visitantes y más de seis millones de pernoctaciones, según datos aún en fase de tratamiento que ha dado a conocer este lunes el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros.

Lo ha hecho en la clausura del Foro Santander 'Turismo cultural, impacto económico', organizado por el Banco Santander y El Diario Montañés, donde ha subrayado la apuesta del Gobierno de Cantabria por hacer de la cultura un "motor" del turismo y del desarrollo económico de la comunidad autónoma.

Tras defender que "todas las actuaciones llevadas a cabo para fomentar el turismo cultural tienen un retorno en el territorio", ha repasado algunos datos que reflejan el impacto económico del turismo cultural en la región, como el hecho de que más de 256.000 viajes con destino Cantabria en 2024 tuvieron motivación cultural, con un gasto asociado de 118 millones de euros, algo más del 12% del gasto total en viajes de dicho colectivo, según los últimos datos del Ministerio de Cultura.

Además, el número de empresas culturales en la comunidad aumentó más de un 7% desde 2021 y supera ya las 1.900. Asimismo, el gasto de los hogares cántabros en bienes y servicios culturales superó los 142 millones de euros en 2024, un 22% más que el año anterior, mientras que el gasto medio en cultura por habitante alcanzó los 242 euros.

Y en términos de empleo, alrededor del 3% de las personas ocupadas en Cantabria trabajan en el sector cultural, ha detallado el consejero, que ha ensalzado que "todos estos datos son positivos y satisfactorios, y demuestran el éxito de la estrategia del Gobierno de Cantabria de trabajar para descentralizar y desestacionalizar el turismo".

Además, del total de visitantes, más de 430.000 turistas internacionales eligieron la comunidad autónoma como destino principal, generando un gasto aproximado de 487 millones de euros.

"Cantabria tiene ante sí una oportunidad histórica. Con responsabilidad, visión a largo plazo y diálogo permanente con el sector podremos consolidar un turismo cultural de calidad, competitivo y respetuoso con nuestro patrimonio", ha insistido el titular de Economía en el acto, en el que también ha participado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el director comercial de Banco Santander en Cantabria y Asturias, Luis Carlos Velarde.

El consejero ha hecho referencia asimismo al gasto liquidado en cultura por la Administración de Cantabria, que superó los 32 millones de euros, lo que supone un 1,9% del total del gasto liquidado por el total de administraciones autonómicas y un valor medio de 55,7 euros por habitante en Cantabria, según los datos disponibles del Ministerio de Cultura (2023).

En este contexto, ha subrayado que el patrimonio cultural de Cantabria constituye uno de los principales activos para impulsar un turismo sostenible, desestacionalizado y con capacidad de generar oportunidades económicas en todo el territorio.

Al hilo, ha puesto en valor varios proyectos culturales que prevén transformar el panorama cultural de la región en los próximos años, como la nueva sede del Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente, el Museo Faro Santander y el futuro Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC). "Son propuestas que consolidan a Cantabria como un destino cultural de referencia durante todo el año", ha apostillado.

Junto a esos grandes proyectos, el consejero ha citado otras iniciativas que harán de Cantabria "un referente internacional", como la futura ampliación del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS), la instalación de la Colección Norte en las antiguas instalaciones de La Lechera en Torrelavega o la iniciativa cultural impulsada por el coleccionista José María Lafuente en su sede de Lope de Vega.

Asimismo, ha destacado actuaciones de recuperación patrimonial impulsadas por el Gobierno autonómico, como la adquisición de la casa natal del doctor Madrazo en Vega de Pas o los proyectos de rehabilitación de las antiguas escuelas de Terán y del antiguo Lazareto de Abaño; y ha recordado que en los últimos tres años varios bienes patrimoniales han salido de la Lista Roja de Hispania Nostra, entre ellos el cargadero de Dícido en Castro Urdiales, la ermita de Cintul en Mazcuerras o el convento de las Clarisas en Santander.

Durante el evento se ha celebrado una mesa redonda con la presencia de los directores de Faro Santander, Daniel Vega; del Museo Altamira, Pilar Fatas; de la Empresa Municipal de Turismo de Santander, Edurne Vidal López-Tormo; y la directora de Turismo, Cultura y Deporte de la CEOE, Inmaculada Benito.