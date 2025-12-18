Cantabristas pide declarar improcedente el "timo" del modelo concesional de la carretera Suances-Requejada

El secretario general de Cantabristas, Paulu Lobete, realiza declaraciones sobre las alegaciones presentadas por su formación al proyecto Suances-Requejada - CANTABRISTAS

SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabristas ha presentado en torno a una decena de alegaciones contra "el timo" de la carretera Suances-Requejada y ha solicitado que se declare la improcedencia del modelo concesional propuesto y se acuerde el archivo del procedimiento.

Así lo ha dado a conocer este jueves el secretario general de Cantabristas, Paulu Lobete, en declaraciones realizadas a los medios de comunicación para informar de las alegaciones presentadas por su formación a este proyecto del Gobierno de Cantabria (PP).

Según Cantabristas, el proyecto "no cumple" los requisitos legales, económicos ni técnicos exigibles para fundamentar válidamente la elección de un modelo concesional de colaboración público-privada.

Esta formación ha denunciado que se trata de una "falsa concesión con sobrecoste millonario" ya que una infraestructura de unos 70 millones está tramitándose a través de una concesión que elevaría el pago total a los 180, lo que implicaría pagar más del doble "sin que exista una mejora equivalente para el interés general".

Ha denunciado que el modelo propuesto por el Gobierno "estaría garantizando la rentabilidad privada a costa de las arcas públicas, disfrazando de concesión lo que realmente es una financiación pública encubierta a una empresa privada".

Según el equipo jurídico de Cantabristas, en una concesión auténtica, la empresa asume riesgos, "mientras que en este caso el riesgo económico lo asume íntegramente la Administración, asegurando desde el inicio la inversión, los costes y la rentabilidad".

"Los mecanismos dispuestos para garantizar la rentabilidad privada hace que la empresa concesionaria se convierta en receptora de un flujo de dinero público, estable y blindado durante treinta años", ha indicado el partido.