El cántabro Rubén Pérez se convierte en el primer español en completar la travesía a nado del Círculo Polar Ártico - RUBÉN PÉREZ

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cántabro Rubén Pérez, vecino del municipio de Piélagos, ha sido el primer español en completar la travesía a nado del Círculo Polar Ártico.

En un comunicado, Pérez ha informado de que este desafío internacional ha reunido a 160 nadadores de 14 países diferentes.

La prueba ha consistido en partir de la costa sueca en Byvägen, nadar hasta la frontera con Finlandia y finalizar el recorrido en Juoksengi de nuevo en la costa sueca.

El reto se desarrolló en las aguas del río Torne, frontera natural entre ambos países y cauce caracterizado por permanecer helado durante el invierno.

En esta competición, Pérez ha alcanzado el décimocuarto puesto en la clasificación absoluta y la cuarta posición en su categoría, completando este desafío dentro de su proyecto 'Un mundo de Retos'.