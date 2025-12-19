Los cántabros viajaron un 2,2% más en el tercer trimestre del año pero gastaron un 2% menos

Archivo - Varias personas con maletas - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los residentes en Cantabria realizaron 569.976 viajes el tercer trimestre de este año, un 2,24 por ciento más que en el mismo periodo de 2024, que fueron ligeramente más largos pero supusieron un menor gasto, según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/Familitur) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicada este viernes.

La duración media en este periodo fue de 5,1 días, ligeramente superior a la que tenían hace un año (4,69).

Estos viajes supusieron 2,9 millones de pernoctaciones, un 11,17% más que en el mismo trimestre del año anterior, y un gasto total de 208,6 millones de euros, un 2,03% menos.

En este sentido, el gasto medio por persona durante el viaje fue de 366,05 euros --un 4,18% menos--, con una media de 71,7 euros al día, un 11,87% menos.

LA MAYORÍA DE LOS VIAJES, A OTRA CCAA

En cuanto al tipo de viaje, la mayoría de los realizados por los cántabros en el tercer trimestre fueron dentro de España, con un total de 517.861, un 4,20% más.

De ellos, principalmente fueron a otra comunidad autónoma (397.787), que aumentaron un 6,36%, frente a los 120.074 realizados dentro de la propia región, que cayeron un 2,35% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según la estadística, los residentes en Cantabria fueron los segundos por comunidades autónomas que menor porcentaje de viajes acumularon de julio a septiembre, el 1% del total, solo por delante de los de La Rioja (0,8%).

Por otra parte, Cantabria fue objeto de 1.754.450 viajes en el tercer trimestre, el 3% del total del país, la novena por la cola con menor número, y acogió un 2,9% de las pernoctaciones realizadas.

DATOS NACIONALES

Los residentes en España realizaron 58,2 millones de viajes en el tercer trimestre del año, un 3,6% menos que en el mismo periodo de 2024, en los que gastaron 25.014 millones de euros, un 1,9% más.

Los viajes cuyo destino principal fue el territorio nacional disminuyeron un 4,7%, mientras que los realizados al extranjero aumentaron un 4%.

Los viajes de ocio, recreo y vacaciones descendieron un 2,8% en el tercer trimestre y las Visitas a familiares o amigos un 2,2%. Los viajes realizados por negocios y otros motivos profesionales disminuyeron un 18%, según el instituto estadístico.

Por tipo de alojamiento, los viajes con destino interno en los que los residentes acudieron a viviendas de familiares o amigos descendieron un 1,8%. En los viajes al extranjero, el alojamiento en hoteles creció un 19,9%.

El principal destino de los viajeros españoles fue Andalucía (17,3% del total), Cataluña (12,3%) y Comunidad Valenciana (10,7%), según datos del INE.

En cuanto al origen, los viajes realizados por los residentes en Comunidad de Madrid supusieron el 18,9% del total. Por detrás se situaron Cataluña (17,1%) y Andalucía (15,3%). Eliminando el efecto del tamaño de cada comunidad, los más viajeros fueron los residentes en País Vasco (1.562 viajes por cada 1.000 habitantes), Comunidad de Madrid (1.511), y Aragón (1.360).

El gasto total de los viajes del tercer trimestre fue de 25.014,9 millones de euros, con un aumento del 1,9% respecto al mismo periodo de 2024. En los viajes con destino nacional el gasto total bajó un 0,1%, mientras que en los realizados al extranjero subió un 6%.

El gasto medio diario fue de 67 euros: 55 euros en los viajes con destino interno y 111 en los realizados al extranjero.

Por partidas de gasto, el mayor en los viajes internos fue el realizado en alojamiento, con el 29,5% del total y un descenso anual del 0,4%. En los viajes al extranjero, el mayor gasto fue en transporte, con el 27% del total y un incremento del 8,2%.

Por destino principal, los gastos medios diarios más altos se registraron en los viajes a Canarias (96 euros), Islas Baleares (87 euros) y Comunidad de Madrid (82 euros). Y los más bajos en Castilla-La Mancha (37 euros), Castilla y León (38 euros) y Extremadura (42 euros).

Por origen, los mayores gastos medios diarios los realizaron los residentes en Canarias (84 euros), Extremadura (77 euros) y Galicia (76 euros). Y los menores en Región de Murcia (56 euros), Castilla y León (60 euros), y País Vasco (62 euros).