Cantur convoca el proceso de selección para cubrir el puesto de dirección del Departamento Financiero

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SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles la resolución por la que se convoca el proceso de selección para cubrir el puesto de dirección del Departamento Financiero de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, Cantur S.A., dependiente de la Consejería de Turismo.

El contrato tendrá carácter especial de alta dirección, con una duración inicial de un año, prorrogable por periodos anuales. La retribución será de 61.416 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas.

El plazo de presentación de candidaturas será de siete días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en la página web de Cantur, que se ha producido hoy, ha informado el Gobierno. Por tanto, será del 24 al 30 de septiembre, ambos incluidos.

La directora general de Cantur, Inés Mier, ha declarado que se trata de "un puesto clave en el funcionamiento operativo de la entidad" y ha animado a quienes estén interesados en el puesto a presentar su candidatura.

Entre los requisitos establecidos en la convocatoria figura contar con experiencia en puestos de responsabilidad directiva en empresas públicas o privadas, o en cargos de representación pública o en la organización y dirección de equipos humanos, como se establece en todas las convocatorias de puestos directivos del sector público institucional del Gobierno de Cantabria.

La persona que resulte seleccionada asumirá la planificación y el control presupuestario; la gestión de tesorería y del flujo de caja; la gestión fiscal; la supervisión de informes y análisis financieros; el control de riesgos económicos y soporte en política de inversión, incluida la evaluación de la viabilidad financiera de proyectos y la elaboración de informes.

Entre las funciones del puesto se encuentran también la coordinación y liderazgo del equipo humano del departamento; la participación en los procesos de contratación y compras; la supervisión de controles internos, así como la interlocución con auditorías externas, administraciones públicas y otros organismos.

El puesto incluye igualmente la supervisión de impuestos y obligaciones fiscales, la comunicación y el reporting estratégico, mediante la presentación de informes financieros a dirección y órganos de control, así como el desarrollo de otras tareas afines a su puesto.

Las solicitudes, conforme a la convocatoria, podrán registrarse presencialmente en las oficinas centrales de Cantur, ubicadas en la calle Albert Einstein, 4, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Se podrán presentar también a través del registro de las oficinas de Correos, acreditando la fecha y hora de presentación.

En este caso, será necesario comunicar el trámite a la empresa pública mediante correo electrónico, a efectos de dejar constancia de su presentación en dentro del plazo establecido.

Igualmente, se podrán enviar mediante correo postal ordinario o certificado común dirigido a la misma dirección.

La solicitud deberá llegar a Cantur dentro del plazo establecido; de no ser así, no será admitida.

Las candidaturas serán valoradas por un órgano designado por el Consejo de Administración de Cantur integrado por un presidente, dos vocales y un secretario.

Una vez analizadas, se podrá convocar a una entrevista a las personas que se considere que reúnen las aptitudes requeridas.

El proceso podrá declararse desierto cuando no concurran candidaturas idóneas para el desempeño del puesto.