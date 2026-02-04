Cantur licita las obras de renovación del saneamiento del Parque de Cabárceno

Archivo - Parque de Cabárceno - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur), empresa dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha sacado a licitación el contrato de obras para la renovación y mejora del sistema de aguas residuales del Parque de la Naturaleza de Cabárceno por importe de 787.530 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

En un comunicado, el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ha destacado que se trata de una actuación "ambiciosa, la primera de esta envergadura que se acomete en la instalación desde su creación", cuyo objetivo es "mejorar y avanzar" en la eficacia del sistema de depuración de aguas residuales del parque.

Ésta contempla la renovación integral del sistema de saneamiento en cuatro grandes zonas de generación de residuos. Las obras que se llevarán a cabo en estas zonas, además de la renovación de la red de colectores existente, incluyen la construcción de nuevas redes de suministro eléctrico en baja tensión, abastecimiento de agua y tendidos de fibra óptica y comunicaciones.

Los trabajos se ejecutarán en la zona central de Cabárceno, donde más generación de residuos se produce debido a la presencia de varios edificios de hostelería (restaurantes Los Osos y La Cabaña); La Mina, la principal zona de logística del parque, donde se reúnen los edificios que albergan las oficinas centrales, talleres de mantenimiento, administración, almacenes, hostelería y tiendas; zona de la estación de rinocerontes de la telecabina y, por último, en la zona del edificio de gorilas.

Martínez Abad ha subrayado que, con este contrato, el Gobierno de Cantabria y Cantur reafirman su compromiso con el medio ambiente y la gestión sostenible del parque, "uno de los grandes referentes del modelo de sostenibilidad por el que apostamos en Cantabria".

El plazo de presentación de ofertas concluye el 2 de marzo a las 14.00. Una vez adjudicado y firmado el contrato, se estima que la duración de las obras sea de tres meses.