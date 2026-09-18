Cantur ofrece más de 650 plazas para vivir 33 experiencias turísticas en Cantabria

Día Mundial del Turismo. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de Cantur, ha organizado un programa de 33 experiencias turísticas gratuitas en distintos puntos de Cantabria, con 654 plazas y relacionadas con la naturaleza, el turismo activo, el patrimonio cultural, la gastronomía y el producto local.

Esta iniciativa se enmarca en el Día Mundial del Turismo, jornada promovida por ONU Turismo, que se conmemora el 27 de septiembre, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

El periodo de inscripción comienza este viernes, a las 12.00 horas, y permanecerá activo hasta el lunes 21, a las 9.59 horas, a través del formulario habilitado en la página web de Turismo de Cantabria y las plazas se asignarán por orden de recepción de las solicitudes. En el caso de que excedan las plazas disponibles, se incorporarán a una lista de espera.

Las personas a las que se asigne plaza recibirán un correo electrónico y deberán confirmar expresamente su asistencia en un plazo de 12 horas desde la recepción de la asignación.

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ha destacado que este programa es "una gran oportunidad para visitantes y residentes de recorrer nuestra tierra, disfrutarla e incluso redescubrirla".

Según ha señalado, la programación de este año crece respecto a las dos ediciones anteriores, tanto en número de plazas como en variedad de propuestas, y el objetivo es que estas experiencias lleguen a muchas personas para que conozcan la diversidad de recursos que ofrecen todas las comarcas de la región.

El consejero ha indicado que esta iniciativa representa el modelo desestacionalizado y descentralizado que defienden desde el Gobierno regional, basado en experiencias de calidad vinculadas al territorio.

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

La programación comenzará a primera hora de la mañana y se prolongará hasta la noche, con propuestas de naturaleza y turismo activo como la berrea en Saja, la ruta por el valle glaciar y las cascadas del río Híjar, una vía ferrata en Camaleño, surf en Santander, una ruta interpretada por un tramo del Camino Lebaniego, paseos en barco al faro del Caballo o una salida intermareal nocturna en el Geoparque UNESCO Costa Quebrada.

El programa incluye también propuestas en las instalaciones de Cantur, como visitas al Mirador de Peña Cabarga, bautismos de golf en el campo Celia Barquín-Abra del Pas, acceso al Teleférico de Fuente Dé y una visita nocturna al Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

La vertiente patrimonial contará con visitas a las cuevas de Las Monedas, El Pendo y El Soplao, al Palacio de Sobrellano, a El Capricho de Gaudí, al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria o al Observatorio Astronómico de Cantabria, entre otras propuestas.

El programa incorpora también experiencias relacionadas con la gastronomía y el producto local, como talleres de mantequilla, visitas a queserías, catas de anchoas, sobaos, visitas a bodegas y destilerías, así como a una finca ecológica dedicada al limón o a un vivero de langostas.