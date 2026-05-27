Cantur pone en servicio 74 puntos de recarga para vehículos eléctricos en sus instalaciones turísticas

Puntos de recarga en Cabárceno - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)

La empresa pública Cantur, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha puesto en servicio 74 puntos de recarga para vehículos eléctricos distribuidos entre varias de las instalaciones turísticas y deportivas que gestiona.

Concretamente en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno se han instalado 22 en los aparcamientos de La Mina, Los Osos y las estaciones de la telecabina en Rinocerontes y Elefantes.

También se han habilitado 26 nuevos puntos en la estación de esquí y montaña Alto Campoo; 16 en el Teleférico de Fuente Dé; dos en el Hotel La Corza Blanca y cuatro en cada campo de golf gestionado por Cantur, Nestares y Celia Barquín-Abra del Pas, según ha detallado en un comunicado el Gobierno regional.

Los nuevos puntos de recarga están ubicados en los aparcamientos de las distintas instalaciones y se distribuyen en 37 estaciones dobles de carga, con capacidad para recargar dos vehículos simultáneamente.

La red combina sistemas de carga lenta, de hasta 7,4 kW por vehículo, y de carga semirrápida, con una potencia máxima de hasta 22 kW.

Todas las estaciones están integradas en una plataforma digital que permite a los usuarios gestionar las cargas y realizar los pagos, que también pueden efectuarse a través de una aplicación móvil.

El proyecto ha supuesto una inversión de 553.228 euros y ha sido ejecutado por la empresa IMESAPI S.A. La actuación ha contado con financiación de fondos europeos Next Generation a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio.

En concreto, la actuación ha sido cofinanciada por el Programa Moves III, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, en su línea de actuación de implantación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos. La subvención concedida ha cubierto el 20 por ciento de la inversión total.

La directora general de Cantur, Inés Mier, ha visitado los nuevos terminales de carga ubicados en Cabárceno.

Según ha indicado, se trata de una actuación con la que Cantur "refuerza su apuesta por la movilidad sostenible y mejora los servicios que ofrece a los miles de visitantes que reciben cada año sus instalaciones turísticas y deportivas".

Mier ha destacado que esta actuación adapta las instalaciones turísticas a las nuevas necesidades energéticas de la sociedad y que "facilita el uso del vehículo eléctrico en lugares turísticos de referencia de Cantabria, contribuye a fomentar traslados más limpios, y refuerza el compromiso de Cantur con la sostenibilidad y la modernización de sus centros".

"Queremos que quienes visitan nuestras instalaciones, que además muchas se encuentran en enclaves de gran valor natural, puedan hacerlo con servicios adaptados a un modelo turístico cada vez más eficiente", ha añadido.