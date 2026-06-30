El Capricho de Gaudí celebra un fin de semana en torno a la película 'Primos' que incluye un coloquio con su director

Archivo - Imagen de 'Primos', rodada en Comillas - EL CAPRICHO DE GAUDÍ - Archivo

COMILLAS 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Capricho de Gaudí celebrará el sábado y domingo, 11 y 12 de julio, un fin de semana de película con motivo del Año Gaudí y del 15 aniversario del estreno de 'Primos', la exitosa comedia dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, rodada íntegramente en Comillas.

La programación incluye la visita ampliada al edificio para asistir a un coloquio con Sánchez Arévalo y la proyección de 'Primos' en los jardines de El Capricho, además de unas rutas guiadas por las localizaciones del largometraje.

De este modo, El Capricho ofrece una propuesta cultural que une patrimonio, cine y turismo cinematográfico en una localidad que forma parte de la Red de Pueblos de Película.

Con esta iniciativa, El Capricho de Gaudí pone en valor la estrecha relación entre Comillas y el séptimo arte, aprovechando además la celebración del Año Gaudí para ofrecer una programación especial que conecta dos importantes hitos culturales: el legado del genial arquitecto catalán y el aniversario de una de las películas españolas más queridas de los últimos años.

El sábado 11 de julio, El Capricho ampliará su horario habitual para acoger un encuentro con Sánchez Arévalo, quien compartirá con los asistentes recuerdos y anécdotas sobre el rodaje desarrollado en la villa cántabra.

Tras la conversación, tendrá lugar la proyección de la película en los jardines del emblemático edificio diseñado por Antoni Gaudí, en una experiencia única donde cine y patrimonio se darán la mano.

Además, los días 11 y 12 de julio, el público podrá participar en la 'Ruta guiada de Primos', una actividad que recorrerá algunas de las localizaciones más emblemáticas del largometraje mientras desvela curiosidades y detalles sobre su producción.

Las visitas tendrán lugar entre las 18.00 y las 20.00 horas y permitirán descubrir Comillas desde una nueva perspectiva ligada al turismo cinematográfico.

Esta propuesta cuenta con la colaboración de la Red de Pueblos de Película y del Ayuntamiento de Comillas, en un refuerzo del compromiso de las tres entidades con la promoción del patrimonio cultural y el impulso de experiencias turísticas innovadoras vinculadas al cine.

La Red de Pueblos de Película es una iniciativa que agrupa a municipios españoles que han sido escenario de películas y series relevantes, con el objetivo de convertir ese legado audiovisual en un atractivo turístico y cultural y Comillas forma parte de ella desde su creación en noviembre de 2025.

A través del trabajo conjunto entre destinos, la red busca poner en valor las localizaciones de rodaje, promover nuevas experiencias ligadas al séptimo arte y atraer visitantes interesados en descubrir los lugares donde cobraron vida algunas de las historias más reconocidas a través de la pantalla.

En línea con este objetivo de acercar el turismo cinematográfico a nuevos públicos, desde la Red de Pueblos de Película se impulsa un sorteo especial que permitirá a los ganadores disfrutar de una estancia en el Hotel Marina de Campíos, establecimiento donde se alojaron Daniel Sánchez Arévalo y el elenco de 'Primos' durante el rodaje de la película.

El premio ofrecerá la oportunidad de vivir en primera persona este fin de semana temático organizado por El Capricho de Gaudí y descubrir algunos de los escenarios más emblemáticos de la cinta en la localidad cántabra.

Con este fin de semana temático, El Capricho de Gaudí explora un nuevo terreno para generar otras experiencias, tanto a visitantes como a la comunidad local, alimentando la programación especial del año.

Más información en https://tickets.elcaprichodegaudi.com/es/553-web-individual/... https://tickets.elcaprichodegaudi.com/es/553-web-individual/...