El Capricho de Gaudí recibió más de 200.000 visitas el año pasado

Inauguración curso sobre El Capricho de Gaudí en Comillas, dentro de la actividad académica estival de la UC - UC

COMILLAS, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Capricho de Antonio Gaudí recibió el año pasado más de 200.000 visitas y es "todo un lujo" para Comillas, la localidad cántabra que alberga una de las primeras obras del arquitecto, máximo representante del modernismo catalán, y que materializa los principios que desarrolló a lo largo de su trayectoria.

Su legado centra estos días un multitudinario Curso de Verano de la Universidad de Cantabria organizado en esta villa, que facilitó a Gaudí "un taller de experimentación, un ambiente y escenario con más de 300 artesanos trabajando al mismo tiempo en el que pudo desarrollar lo que en él germinaba".

En el monográfico, organizado motivo del centenario de la muerte de Gaudí, expertos analizan y reinterpretan la figura de un visionario que experimentó y fusionó naturaleza y arquitectura en El Capricho.

En la inauguración, la alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda, ha destacado la afluencia de turistas que registra el edificio cada año, más de 200.000 en 2025.

En la apertura del curso, titulado 'Gaudí en Comillas. Génesis del orden invisible' y que se imparte en el CIESE-Fundación Comillas, también han participado la directora del Área de Cursos de Verano de la UC, Rosa Martín, el director de la Fundación Comillas, Dámaso López; Juan Antonio Mazorra, representante de Textil Santanderina, y los codirectores de la actividad: la responsable académica del CIESE-Fundación Comillas, Celestina Losada, y el director del Capricho de Gaudí, Carlos Mirapéix.

Ambos han subrayado que este curso tuvo que ampliar sus 40 plazas iniciales para atender la alta demanda -participan 60 alumnos-, entre técnicos, ingenieros, arquitectos, historiadores del arte y personas interesadas en el patrimonio artístico y cultural.

El objetivo del mismo es analizar y reinterpretar el legado de Gaudí con una visión interdisciplinar, "desde lo espiritual a la arquitectura civil, pasando por lo social y lo artístico", explicó Losada, para quien la consideración del Capricho de Comillas como "una obra menor no hace justicia a su valor".

"Fue una de sus primeras obras y materializa todos los principios que posteriormente desarrolló en su carrera profesional, corta porque murió de forma prematura", destacó.

Y es que, a su juicio, Comillas facilitó al arquitecto "un taller de experimentación, un ambiente y escenario con más de 300 artesanos trabajando al mismo tiempo en el que pudo desarrollar lo que en él germinaba".

Por ello, tanto el Capricho como otras 'obras menores' realizadas por el arquitecto catalán en sus primeros años -como el mobiliario de la capilla panteón o el efímero quiosco para el jardín de Ocejo- serán visitados durante el curso, que se prolongará a lo largo de tres jornadas.

FUSIÓN ENTRE NATURALEZA Y ARQUITECTURA.

En opinión de Losada, la "mayor aportación" de Gaudí fue "la fusión entre naturaleza y arquitectura, la recuperación de estilos pasados y la experimentación, aplicando un concepto arquitectónico del espacio compartido con el espacio natural que no vemos en otros artistas de modernismo catalán".

La figura de Gaudí volverá a ser objeto de análisis este jueves 9 de julio a las 17.00 horas en el Seminario Mayor de la Fundación Comillas de la mano de una mesa redonda que girará en torno a su gran obra, de reciente inauguración, la Sagrada Familia. Contará como ponentes con la directora de Cultura y Acción Socioeducativa de la Sagrada Familia, Marta Otzet, y el arquitecto de la basílica Sagrada Familia, Mauricio Cortés.