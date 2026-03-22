Carburantes, redes sociales y transporte rural, a debate este lunes en el Pleno del Parlamento

Archivo - Una persona reposta combustible - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá este lunes 23 sobre cuestiones relacionadas con medidas para paliar los efectos de la subida de carburantes en familias y tejido productivo, la limitación del uso de las redes sociales y el transporte rural, entre otros asuntos.

La sesión comenzará a las 13.00 horas con la liquidación del presupuesto del Parlamento correspondiente al ejercicio 2025, con la incorporación de remanente al estado de gastos de las cuentas de 2026. ç

Además, el orden del día, en horario de mañana y tarde, incluye el debate de dos mociones: una presentada por el Grupo Regionalista, sobre el aumento de la oferta pública de Formación Profesional; y otra, del PSOE, relativa a la implantación de la enfermería especialista en Atención Primaria.

A continuación, Vox defenderá con una proposición no de ley (PNL) en la que rechaza "cualquier propuesta del Gobierno de la Nación que pretenda imponer la censura en las redes sociales".

Por su parte, el Grupo Socialista presentará una iniciativa con la que pide un Plan Integral de Formación para el Servicio de Extinción de Incendios Forestales.

Asímismo, el Grupo Regionalista propondrá "supervisar el cumplimiento efectivo de la Directiva 92/43/CEE y del Real Decreto 1997/1995, asegurando la conservación de los hábitats y especies de la ZEC 'Rías Occidentales y Duna de Oyambre' conforme a los objetivos de la Red Natura 2000".

El apartado de control al Gobierno comenzará con la interpelación del PSOE sobre la integración de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera de uso general y de uso especial (transporte escolar) para garantizar la movilidad en zonas rurales optimizando recursos.

Vox solicitará al Ejecutivo que explique "el número de empresas que tienen que cerrar para que el Gobierno entienda que su política de 'continuismo regionalista' es el certificado de defunción de nuestra economía".

Por su parte, el PRC interpelará al Gobierno acerca de los criterios para paliar los efectos de la subida de carburantes sobre los consumidores, los trabajadores autónomos y la empresas y medidas para la reducción del impacto sobre la economía de las familias y del tejido productivo.

En el turno de preguntas, el Grupo Regionalista se interesará por cuestiones relativas a la declaración responsable en materia de urbanismo, del servicio de reprografía de centros del campus de la Universidad de Cantabria y la conservación del cementerio de Comillas.

El PSOE cuestiona al Gobierno por la gestión de los fondos europeos en instalaciones deportivas como el centro de Vela 'Príncipe Felipe'. Las preguntas de Vox se centran en las políticas en problemas estructurales y el Plan de Sostenibilidad Energética.