Carlos Hipólito protagoniza en el Palacio de Festivales la obra 'Largo viaje hacia la noche', de Eugene O'Neill

Archivo - Carlos Hipólito en una obra. - FTC - Archivo

SANTANDER 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Largo viaje hacia la noche' de Eugene O'Neill, una de las obras cumbre del teatro del siglo XX, se presentará en el Palacio de Festivales de Cantabria, el próximo viernes y sábado, con Carlos Hipólito al frente del reparto.

En un comunicado, la organización ha subrayado que la venta anticipada agotadas, aunque, tanto el viernes 25 como el sábado 26, a las 11.00 horas en taquilla y a través de la página web, se pondrá a la venta el 10% del aforo de cada representación.

Así, ha destacado que la obra es una de las cumbres del teatro contemporáneo y la más íntima de Eugene O'Neill, Premio Nobel de Literatura.

Escrita como un ejercicio de exorcismo personal, está ambientada en el hogar de la familia Tyrone durante un único día, la pieza revela progresivamente un universo familiar atravesado por la adicción, la culpa y el autoengaño.