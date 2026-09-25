Carlos Osoro recoge el título de Hijo Predilecto de Cantabria: "Pertenece a una obra colectiva"

Archivo - El cardenal Carlos Osoro Sierra.-ARCHIVO - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cardenal Carlos Osoro Sierra ha sido distinguido este jueves en Comillas como Hijo Predilecto de Cantabria, título que ha recogido de manos de la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga.

"Comparezco con el corazón conmovido, consciente de que esta distinción pertenece, aunque lleva mi nombre, a una obra colectiva, a una comunidad humana y de fe que me ha sostenido, que me ha guiado y que me ha acompañado en cada paso de mi trayectoria personal y profesional", ha dicho en el acto institucional que ha tenido lugar en el Seminario Mayor de la Universidad Pontificia, donde se ha dado cita una nutrida representación religiosa, política y social.

El prelado, que ha agradecido "profundamente" la distinción, ha señalado que la medalla impuesta por la presidenta es "un reflejo del espíritu de colaboración y entendimiento que siempre he procurado cultivar en cada una de las responsabilidades que he tenido en la Iglesia".

En este sentido, ha afirmado que "por encima de las legítimas diferencias ideológicas o de las responsabilidades de cada cual" existe "un sustrato común de respeto y un deseo compartido de trabajar por el bien común".

"El diálogo fecundo entre las instituciones civiles y eclesiales es un pilar fundamental para la cohesión social y el desarrollo interno", ha sostenido Osoro.

ARQUITECTO DEL PATRIMONIO MORAL Y HUMANO DE CANTABRIA

Por su parte, la presidenta ha destacado la trayectoria de Osoro, "un hombre sencillo, cercano y humano" caracterizado por "un constante en las personas, un férreo compromiso con los más vulnerables y una profunda vocación de diálogo".

"Escuchar y acoger; sumar y acompañar. Esa ha sido siempre la receta que don Carlos empezó a prescribir en 1973 al ser ordenado sacerdote y la que ha sido su guía y su meta", ha valorado.

Buruaga, que ha hecho un repaso por la labor del cardenal en la que ha participado "activamente en la vida religiosa, educativa y social de Cantabria", lo ha definido como "uno de los más brillantes arquitectos del patrimonio moral y humano" de la comunidad, ya que "pocas personas son capaces de unir a la sociedad cántabra y de despertar tanto cariño y reconocimiento social como él lo ha hecho".

"Una tierra noble y de verdad, como es Cantabria, agradece especialmente a quienes nunca olvidan de donde vienen", ha afirmado para destacar que el prelado cántabro, nacido en Castañeda hace 81 años, "nunca ha roto el vínculo con su tierra".

Por ello, la jefa del Ejecutivo le ha agradecido "haber llevado siempre el nombre de esta bendita tierra con dignidad, humildad y orgullo".

El Ejecutivo cántabro aprobó este mes el decreto que concede este título a Osoro por su trayectoria personal y profesional, así como por su contribución directa al bienestar social, especialmente, de las personas más vulnerables, y su vinculación con la región.