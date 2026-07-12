Carmen Gutiérrez Somavilla protagoniza este lunes una nueva sesión del ciclo 'Los artistas cuenta' de Santander

Carmen Gutiérrez Somavilla - ORGANIZACIÓN

SANTANDER, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La artista visual y diseñadora Carmen Gutiérrez Somavilla protagonizará este lunes, 13 de julio, a las 19.30 horas en el Centro Cultural Doctor Madrazo, una nueva sesión del ciclo 'Los artistas cuentan', que llega a su cuarta edición con el fin de acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y dar visibilidad al talento emergente de Cantabria.

El programa, dirigido por Lidia Gil, cuenta este año con la participación de cinco artistas jóvenes que comparten sus trayectorias, procesos creativos y motivaciones artísticas en un formato cercano y participativo.

Cada sesión se desarrolla como una conversación entre el artista invitado y la directora del ciclo, acompañada de imágenes proyectadas y, en algunos casos, de obra original en sala.

Además, se fomenta la interacción con el público, que podrá participar activamente en el encuentro.

En este sentido, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha asegurado en nota de prensa que Santander continúa apostando por generar espacios de encuentro directo entre artistas y público. "Creemos que el arte no solo se contempla, sino que también se entiende mejor cuando se escucha a quienes lo crean", ha destacado.

Con ello, se busca ofrecer al público una mirada más profunda al hecho artístico, descubriendo no solo las obras, sino también los procesos y experiencias que hay detrás de ellas.

La entrada será libre hasta completar aforo y el ciclo continuará el 10 de agosto con Eva Gárate.

LA ARTISTA

Carmen Gutiérrez Somavilla es artista visual, diseñadora gráfica y docente.

En 2014 obtiene el Grado en Arte por la Universidad del País Vasco y completa su formación con Máster Universitario en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales por la Universidad de Castilla-La Mancha y Máster en Grabado y Diseño Gráfico en la Real Casa de la Moneda (Madrid).

Ha participado en el Salón de Nuevas Prácticas Artísticas Getxoarte (Getxo, 2015), en el programa 'Cuarto de Invitados' de la Galería Juan Silió (Santander, 2020); y en publicaciones como el libro 'Seis relatos portuarios' (2022) y 'Papeleo: Cuadernos Drawing Room nº6' (2024).

En 2023 accede a la residencia artística CASYC Crea que concluye en 2024 con la exposición 'Kilos y kilos de materia'.

Combina la práctica artística con su actividad en diseño gráfico y con la docencia en distintos niveles. Actualmente es profesora de pintura en Espacio Alexandra.