Carmen Martín encabeza la lista al Congreso de 'Frente Amplio' por Cantabria

Archivo - Carmen Martín e Israel Ruiz Salmón.-ARCHIVO - IU - Archivo

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carmen Martín, de Izquierda Unida (IU), es la cabeza de lista al Congreso de los Diputados de 'Frente Amplio' por Cantabria en las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.

Le acompañan José Luis de la Mata (IU) como número dos, Carmen Fuentes (Independiente), José María Campuzano (Sumar) y Verónica Canel (IU).

Como suplentes figuran Santiago Pablo Terol (Recortes Cero), Carmen Jiménez Franganillo (IU) y Gonzalo Revuelta (IU).

Así lo ha dado a conocer IU en la comunidad este lunes, último día para registrar las listas de los partidos y coaliciones en las Juntas Electorales provinciales para los comicios.

En cuanto al Senado, su coordinador y candidato a la Presidencia de Cantabria por IU-Podemos, Israel Ruiz Salmón, es el número dos en la lista de 'Senado de Progreso' tras el acuerdo alcanzado con el PSOE.

Los suplentes de 'Frente Amplio' a la Cámara Alta son Leticia Martínez Osaba y Sergio Tamayo, ambos de IU.

El resto de integrantes son del PSOE, en concreto, la concejala santoñesa, Paloma Palacio, ya que tras el acuerdo y la inclusión de Ruiz Salmón, de esta lista quedó fuera el secretario general del PSOE de Torrelavega y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital del Besaya, José Luis Urraca, quien iba como segundo de los socialistas.