Carolina Santos, nombrada nueva teniente fiscal en Cantabria

Archivo - Carolina Santos en el juicio al exjefe de los voluntarios de Protección Civil de Ramales de la Victoria que prendió fuego a la Sierra de la Alcomba (Cantabria) en febrero de 2019. - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Carolina Santos ha sido nombrada nueva teniente fiscal de Cantabria, plaza vacante tras la reciente jubilación de Ángel González, que ostentó hasta hace poco ese cargo.

Santos, que durante 25 desempeñó su carrera fiscal en Torrelavega y Cantabria, ha sido designada teniente de la Fiscalía de esta comunidad autónoma por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como recoge un real decreto publicado este jueves y consultado por Europa Press.

El nombramiento del Gobierno central se produce a propuesta de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, que recientemente planteó a Santos para este puesto, por su "capacidad de trabajo, coordinación y liderazgo".

Carolina Santos es fiscal desde 1997. Fue destinada en primer lugar a la Fiscalía Provincial de Álava y tres años después pasó a la de Guipúzcoa.

En 2001 continuó su carrera profesional en la Sección Territorial de Torrelavega, accediendo desde esa posición a la Fiscalía de Cantabria, en la que permaneció hasta 2025, cuando fue destinada de nuevo en la de Guipúzcoa.

En su trayectoria ha asumido especialidades como siniestralidad laboral, coordinación de Ejecución, Medio Ambiente y Urbanismo, Trata de Seres Humanos y Extranjería y Seguridad Vial.