La carretera entre Laredo y Seña estará acabada "como mucho" en cuatro semanas

Archivo - Carretera entre el Alto de Laredo y Seña.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carretera CA-500 entre el Alto de Laredo y Seña estará acabada "como mucho" en cuatro semanas.

Así lo ha indicado el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento de este lunes --el primero del curso político-- a preguntas del Grupo Socialista.

"En cuatro semanas estará este consejero allí para inaugurarla", ha asegurado Media, quien ha detallado que el retraso en la finalización de la obra, que comenzó en agosto de 2024 con un plazo de ejecución de 18 meses por 2,3 millones de euros, se debe a que cuando comenzaron los trabajos hubo una serie de cuestiones que llevaron a realizar un proyecto modificado --ya ejecutado-- para levantar grandes escolleras a lo largo de la carretera.

Ha explicado que una de las zonas donde no se colocó la escollera, al final de la vía en la parte antigua de Seña, hubo que hacer una actuación de emergencia debido a la caída de un talud.

El consejero ha continuado que, ante esta situación, se prefirió ver cómo estaba el terreno y por ello se encargó un estudio geotécnico. Éste determinó que en la parte alta se estaba moviendo el terreno y se hizo una segunda actuación de emergencia.

"Si hubiéramos asfaltado aquello, habríamos marchado para casa y dentro de un año, de dos o de cuatro, aquello se hubiera caído. Pero preferimos ser un Gobierno serio y hacer esa segunda actuación de emergencia", ha recalcado.

Al respecto, el titular de Fomento ha señalado que esta segunda actuación de emergencia ya está acabada desde el 23 de julio y actualmente se está negociando con los vecinos una modificación en la única curva que está sin asfaltar. Se trata de un cambio en las características de un muro para evitar tirar algunas piscinas, entre ellas la pública.

Media ha subrayado que el proyecto de esta modificación ya está redactado y se está supervisando, con la previsión de que se apruebe "en estos días".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias, ha ironizado con que creía que tendría que retirar esta pregunta porque "pasados tres meses, pensé que habría cumplido la palabra y estaría más que finalizada".

Ha pedido a Media "empatía" con los vecinos y le ha afeado que "no ha cumplido con los plazos".

A ello el consejero ha enfatizado el "cariño" que los socialistas han cogido a los vecinos de Seña, "el que no tenían durante ocho años de gobierno" porque "tenían que haber acabado esa carretera y prefirieron no hacerlo".

"Igual es que no había muchos votos, a pesar de que eran alcaldesas socialistas, tanto la de Laredo como la de Limpias", ha apostillado.