El carril cortado por obras de la A-67 en el tramo entre Reinosa y Campoo estará abierto hasta el próximo domingo

Obras de la A-67 - AYUNTAMIENTO DE REINOSA

SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Desde este viernes, y debido a la intensidad de tráfico de estas fechas, la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria ha abierto, hasta el próximo domingo, 26 de julio, el carril cortado por obras de la A-67 en el tramo entre Reinosa y Campoo de Enmedio.

De esta forma, ya no se desviará el tráfico por la carretera nacional, según ha informado la delegación del Gobierno en Cantabria.

El carril estará abierto al tráfico durante toda la semana hasta el domingo, 26 de julio, y los dos primeros fines de semana de agosto, aunque se trabaja en que se extienda a los cuatros fines de semana del próximo mes si fuera necesario.

La delegación ha recordado que estas obras, que se ejecutan en la A-67 dirección Santander, se enmarcan en la actuación de rehabilitación del firme entre Reinosa y Mataporquera, en el límite provincial con Palencia, con un presupuesto de 9,45 millones de euros.