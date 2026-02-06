Cartes acata la suspensión judicial de la paralización del centro de menores ordenada por la alcaldesa

Alcaldesa de Cartes. - ALCALDESA DE CARTES

CARTES, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cartes, la socialista Lorena Cueto, ha anunciado que el Ayuntamiento no va a presentar alegaciones a las medidas cautelares decretadas por la Justicia, por las que se suspendió la orden de la regidora de paralizar la actividad en el centro de acogida de menores migrantes no acompañados habilitado por el Gobierno de Cantabria en el municipio.

En un auto, la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander aceptó las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo regional (PP) y daba tres días para pronunciarse al Consistorio, que no alegará contra la resolución judicial, que respeta y acata por el bien de los menores.

"Tanto el Ayuntamiento como el auto emitido por el Tribunal de Instancia coincidimos en la necesidad de que lo fundamental es garantizar los derechos y la protección de los menores, por eso respetamos y acatamos la decisión judicial", ha explicado Cueto en un comunicado este viernes.

Así, el Consistorio acata el auto judicial, dictado este pasado jueves, que acuerda la suspensión de la orden de paralización inmediata de las actividades de la vivienda de acogida de menores extranjeros no acompañados ubicada en el Camino Real de la localidad.

En su escrito de respuesta al tribunal, el Ayuntamiento indica que acata las medidas cautelares y asume el cumplimiento del mismo en aplicación del principio de interés superior del menor.

Asimismo, deja constancia de que ese "interés superior del menor, su bienestar y su cuidado, así como el de los trabajadores afectados por la actividad, ha sido siempre el elemento fundamental que ha regido la actuación municipal".

"Para el Ayuntamiento de Cartes y para mí la prioridad es la acogida, el bienestar, la protección y la seguridad de los menores", ha expresado Cueto, que ha insistido en que desde todas las áreas municipales se va a trabajar para que "Cartes sea hogar para estos niños y niñas".

"Vamos a poner a disposición de la Fundación Cuin -encarga de la gestión del centro- todas las dotaciones y los recursos educativos, sociales, culturales y deportivos de los que disponemos para que los niños y niñas que lleguen puedan desarrollar su vida con plena normalidad", ha añadido la alcaldesa, que el miércoles pidió a través de las redes sociales "perdón" por lo sucedido en torno al centro y se comprometió a acoger menores en el municipio.

Previamente, también había pedido "perdón en nombre de otros" su jefe de filas, el secretario general del PSOE de Cantabria y, además, delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Pedro Casares, con motivo de la polémica generada, aunque no se planteó expulsar a Cueto del partido, mientras desde otras formaciones, como PRC e Izquierda Unida, han pedido la dimisión de la alcaldesa.