La Casa de Cantabria en Madrid no entregará el Emboque de Oro a Luis del Castillo ante "la gravedad" de lo publicado

Archivo - I-D: El General de división de la Guardia Civil, Luis del Castillo; directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas y el General Jefe de la Zona de la Guardia Civil, Fer - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Cantabria en Madrid ha acordado que no entregará el Emboque de Oro al excoronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria Luis del Castillo el próximo 13 de agosto, como estaba anunciado y previsto. Ha tomado la decisión de manera "preventiva" y ante "la gravedad de los hechos" que han trascendido estos días.

Según noticias publicadas recientemente, un general denunció que Del Castillo le ordenó no acudir al acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid de 2025. En concreto, el diario 'ABC' ha informado de mensajes en los que el general de división Fernando Mora, jefe de la Zona de Madrid, denunció que el teniente general Del Castillo, al frente del Mando de Operaciones y excoronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria, le había ordenado que no acudiera al acto institucional y parada militar.

"Mora, según los mensajes publicados, rechazó la orden por sentirse instrumentalizado políticamente y habría sido tachado de desleal, presuntamente amenazado e invitado a pasar a la reserva", ha sostenido la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

"Habiendo aparecido recientemente en los medios de comunicación noticias relativas a uno de nuestros galardonados, y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se describen en ellas, la Casa de Cantabria en Madrid, de forma preventiva, no entregará el Emboque de Oro el día 13 de agosto al Teniente General Luis Antonio del Castillo en el acto que tendrá lugar en el Gran Casino Sardinero de Santander".

Así lo ha decidido este viernes la Casa de Cantabria en Madrid y lo ha dado a conocer en un comunicado, recogido por Europa Press, difundido con motivo de los galardones de este año, los Emboques de Oro y Socios de Honor, y el acuerdo de no entregar el previsto a Luis del Castillo.

PREMIADOS Y CENA-HOMENAJE.

Los Emboques de Oro este 2026 también han recaído en la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga; el presidente del Racing y su Fundación, Manuel Higuera y Sebastián Ceria; y el poeta y novelista santanderino Álvaro Pombo.

Mientras, las distinciones de Socios de Honor en esta edidicón son para el Grupo Riojano, la Asociación de Amigos del Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada, y la Destilería Siderit.

Los galardones se entregarán durante una cena-homenaje el jueves 13 de agosto, a partir de las 20.00 horas, en el Gran Casino de El Sardinero de Santander.