Casapalma llevará el día 29 al Fernando Ateca su diálogo entre el folclore cántabro y la música electrónica

Casapalma actuará el día 29 en el centro cultural Fernando Ateca - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural Fernando Ateca de Santander acogerá el jueves 29 de octubre, a las 19.00 horas con entrada gratuita, un concierto de Casapalma, el proyecto musical de Irene Atienza y Yoel Molina que ha convertido la recuperación y reinterpretación del folclore cántabro en una de las propuestas "más singulares" de la escena musical actual.

Así lo ha destacado en nota de prensa la concejala de Cultura, Noemí Méndez, quien ha detallado que esta propuesta está profundamente vinculada a las raíces y, al mismo tiempo, es capaz de llevarlas a nuevos lenguajes y acercarlas a públicos muy diversos.

"Casapalma demuestra que nuestro patrimonio musical es algo vivo, que puede dialogar con la creación contemporánea sin perder su identidad. Irene y Yoel realizan un trabajo muy interesante de recuperación, investigación y actualización de la música tradicional de Cantabria", ha señalado.

Casapalma está formado por la compositora y cantante santanderina Irene Atienza, que aporta voz y pandereta, y por Yoel Molina, guitarrista, compositor y productor, que incorpora guitarra, teclados y recursos electrónicos.

El proyecto parte del cancionero popular de Cantabria y de la tradición oral para construir una sonoridad contemporánea en la que conviven la canción montañesa, el pop alternativo y la electrónica experimental.

Tal y como explica el propio grupo, Casapalma trabaja en la recuperación de la canción montañesa y en la reivindicación de algunas de las coplas más identitarias del folclore cántabro, moviéndose entre el pasado y el futuro para actualizar este patrimonio musical sin hacerle perder su esencia.

Su primer álbum, 'Montañesas', editado por Raso Estudio, supuso la consolidación de esta línea artística.

El trabajo fue reconocido dentro y fuera de España y seleccionado entre los diez mejores discos de 2024 por la Lista Ibérica de Músicas de Raíz y entre los cien mejores del año por la lista internacional Transglobal World Music Chart.

Posteriormente, el dúo ha continuado profundizando en ese encuentro entre tradición y experimentación con 'JOTAS', su segundo álbum, publicado en 2025.

En este trabajo, Casapalma explora los ritmos y formas del baile tradicional 'a lo suelto' y los pone en contacto con técnicas y sonidos de producción actuales.

Finalmente, la edil ha subrayado la trayectoria que está desarrollando Casapalma, que en los últimos años ha llevado su música a diferentes escenarios y festivales y que este mismo 2026 continúa presentando su propuesta dentro y fuera de Cantabria.