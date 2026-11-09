Casares acusa a Buruaga de "saltarse a la torera" la Ley Electoral: "Es de manual" y "fraudulento" lo que hace PP

El delegado del Gobierno y secretario general del PSC, Pedro Casares, en La Pasiega - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

PIÉLAGOS, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha acusado a la presidenta de Cantabria y presidenta del Partido Popular en la Comunidad, María José Sáenz de Buruaga, de "saltarse a la torera" la Ley del Régimen Electoral General (LOREG) y ha subrayado que "hay que poner pie en pared contra estas prácticas irregulares y fraudulentas".

Casares se ha pronunciado así en Piélagos, a preguntas de la prensa por la denuncia que ha interpuesto el Partido Socialista en la Junta Electoral Central contra la presidenta autonómica al considerar que los actos institucionales que ha llevado a cabo durante la precampaña y en los que ha realizado anuncios de tipo económico vulneran la ley, además con el uso de "todos los medios del Gobierno a su disposición", por lo que solicita una multa que podría ir de 300 a 3.000 euros al entender que ha incumplido la LOREG.

Este lunes, el secretario general del PSOE ha recordado que en la precampaña y en la campaña electoral están prohibidos los anuncios en sedes institucionales y las campañas institucionales y, por tanto, está prohibida la propaganda electoral utilizando los medios públicos de las instituciones".

Sin embargo, en su opinión, Buruaga "se salta la torera a la ley: es de libro, es de manual el incumplimiento de la legislación electoral de nuestro país y por eso hemos denunciado ante la Junta Electoral de Cantabria estos hechos que consideramos que son fraudulentos".

A juicio del también delegado del Gobierno, el Partido Popular "confunde lo público con lo privado, los servicios públicos con el negocio de empresas privadas y la sede de las instituciones con la sede del Partido Popular". Y por ello cree que "hay que poner pie en pared contra estas prácticas irregulares y fraudulentas".

Además, ha afirmado que el PP es "el partido del insulto, la mentira y el engaño; un partido que se salta a las leyes y por eso hemos pedido amparo ante la Junta Electoral".

En este sentido, ha explicado que el objetivo es "que se paren estas prácticas que, como ven a diario, prácticamente, están utilizando los medios públicos, los medios que son de todos, de todos los cántabros y todas las cántabras, para hacer propaganda electoral".

Casares también ha sostenido que el PP lleva casi cuatro años legislatura "en blanco, con proyectos que son heredados del anterior gobierno del Partido Socialista y ahora le han entrado las prisas por anunciar bajadas de impuestos, reducción de copagos o un proyecto para reavivar el mercado del alquiler".

Y todo eso, ha subrayado, "no se puede hacer en campaña electoral desde la sede del Gobierno de Cantabria o utilizando los medios públicos, los canales oficiales de las instituciones públicas".

Estas cuestiones son las que el PSOE ha denunciado ante la Junta Electoral "para exigirle también al Partido Popular que cese en esa práctica fraudulenta que lleva durante todas estas semanas acometiendo desde que se inició la precampaña electoral", ha concluido Casares a preguntas de los medios durante su visita a las obras del centro logístico del Llano de la Pasiega.